Karim Abu «Yo no me voy a morir hasta que no arregle a RD como El Salvador y Dubái»

Santo Domingo, RD.-El empresario Karim Nader Abu Naba’a, ‘Príncipe Karim’, es parte de tres personas que resultaron heridas en un accidente de helicóptero ocurrido en el municipio Soledad, en Barranquilla, Colombia.

En un video subido a sus redes sociales ‘Príncipe Karim’ afirmó que no se va a morir hasta que no arregle a la República Dominicana.

«Ey tu ta loco, yo no me voy a morir hasta que no arregle a RD como El Salvador y Dubái, esto es solo una piececita floja», dijo en broma el también dirigente político en sus redes sociales.

Según informaciones ofrecidas por medios colombianos, tres personas iban a bordo de un helicóptero que pasadas las 5:00 de la tarde del viernes cayó a tierra en el área metropolitana de la ciudad de Barranquilla, específicamente en el barrio El Porvenir del referido municipio.

Las tres personas resultaron heridas entre ellos el ‘Príncipe Karim’.

Testigos de lo ocurrido dijeron que observaron el helicóptero sobrevolar la zona con un ruido extraño en inmediaciones del río Magdalena a muy baja altura hasta que se estrelló con la maleza y se incendió.

Karim, quién es hijo del empresario petrolero de origen árabe, Mustafá Abu Naba’a, resultó lesionado tras el impacto.

Según videos que circulan a través de las redes sociales, los heridos fueron socorridos por la Policía y el Cuerpo de Bomberos de Soledad.

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de Colombia informó que designó a un equipo de expertos para la recolección de evidencias que permitan establecer las causas del accidente del helicóptero tipo Bell 206 de matrícula HK-4750.