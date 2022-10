Karen Ricardo llama a un proceso sin avasallar ni insultar compañeros

La aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Karen Ricardo, consideró este miércoles que el resultado de la consulta que tendrá lugar el próximo domingo 16 de octubre debe ser fruto del consenso de los militantes y simpatizantes de esa organización, en vez de un proceso donde se quiera avasallar e insultar a los demás aspirantes.

La también exdiputada por Santo Domingo Este, manifestó que algunos aspirantes son tan osados que se presentan en su propio municipio queriendo minimizar con “juego de encuestas” la trayectoria y el trabajo que ha realizado en 29 años de militancia peledeísta.

“Entonces, quien le hace las encuestas a esos compañeros no les está haciendo un favor. Ese jugo de encuestas no es positivo. Yo vivo haciendo actividades con muchos compañeros que acuden sin darle un centavo. Entonces, cómo es posible cómo es posible que no aparezca un solo que simpatice por Karen Ricardo”, cuestionó, al participar en el programa Despierta con CDN.

En ese sentido, la joven política hizo un llamado a la militancia y dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana para que se abstengan de exhibir actitudes que puedan empañar “un proceso que ha sido tan hermoso y de tantos esfuerzos y sacrificios, porque nuestro partido no puede buscar ni levantar más sonido”.

Sostuvo que se debe celebrar un proceso electoral basado en un resultado donde el gran ganador sea el Partido de la Liberación Dominicana, y todos se sientan representados con la candidata o candidato que sea favorecido con el voto mayoritario de la militancia peledeísta.

Hay muchos juegos a última hora

Al preguntársele su opinión sobre las declaraciones de varios aspirantes a la nominación presidencial del PLD que desde ya se declaran ganadores del proceso, y la renuncia de aspirantes para apoyar a otros, la ex congresista respondió que la praxis política dominicana demuestra que en los procesos electorales “hay muchos juegos a última hora de personas que buscan ser candidatos, pero no presidente, porque no se puede lacerar ni cometer exabruptos contra compañeros”.

De esta manera, la dirigente peledeísta se refirió al caso del exaspirante a la nominación presidencial del PLD, Luis de León, quien recientemente retiró sus aspiraciones para apoyar a Margarita Cedeño. “El compañero Luis de León había sido muy firme con que él es un fundador del partido y que entendía que el PLD debe volver a Bosch. ¡Y si algo tenía don Juan era fiel y firme!”, añadió.

Su campaña electoral

Karen Ricardo recordó que cerró su campaña el 2 de octubre con un gran acto en la casa nacional del Partido de la Liberación Dominicana, en donde participó una representación de su equipo político a nivel nacional.

Indicó que a partir de ese momento empezó a realizar recorridos los días miércoles, jueves, viernes y sábado de cada semana por las diversas provincias del país, con el único propósito de reunirse con los equipos de campaña que estarán al frente de las mesas electorales, quienes se encargarán, además, de velar porque el día de la consulta se les cuenten sus votos.

“Los demás coordinadores que sepan que el recorrido era puntual para ver cara a cara a todos los que se van a comprometer a que nos cuenten nuestros votos”, enfatizó.

Karen Ricardo durante su entrevista en Despierta con CDN

Seguirá hasta el final

La aspirante a la nominación presidencial del Partido de la Liberación Dominicana también se refirió a las personas que les sugieren retirarse del proceso antes de que cuenten sus votos para proteger su futuro político. Al respecto, manifestó que “el futuro es incierto, yo tengo presente. Tengo 29 años en el PLD construyendo en base a trabajo, esfuerzo y compromiso, dando la cara, siendo transparente y siendo representante de mi municipio”.

Asimismo, expresó que si para ganar un proceso interno se necesitan 500 millones de pesos, posiblemente no sea ella la candidata presidencial del PLD. “Pero después no nos podemos quejar de los políticos si tienen que comprar los votos”, añadió.

Ricardo planteó que urge desmontar el discurso de que se tiene una maquinaria política para llevar la gente a votar el día de las elecciones, cuando lo que se debe es hablar de una maquinaria que promueva el voto.

Karen Ricardo, aspirante presidencial del PLD

Consideró, asimismo, que el voto de la persona no debe tener un precio, sino que, por el contrario, debe ser un voto de valor y conciencia a favor de la persona que mejor le represente. Sin embargo, reconoció que en los procesos electorales se gastan recursos económicos en logísticas.

Ricardo sostuvo que representa a muchos hombres y mujeres peledeístas que estaban con los brazos abajo, sintiéndose desmotivados y se han sumado a su proyecto presidencial confiando en que ella personifica el relevo, transformación y coherencia de alguien que está porque se ha ganado su espacio.

La joven política advirtió que sus votos hay que contárselos aunque sean 5 o 100 por mesa como única manera de que todos se sientan satisfechos del trabajo realizado y el aporte ofrecido a su organización política y al país en general.

Karen Ricardo habla del padrón semiabierto

Aunque consideró como una aventura y de gran riesgo la realización de un proceso interno con un padrón semiabierto, dijo que al mismo tiempo es garantía de democracia que el PLD por primera vez se atreviera a abrir su padrón, para que más de 6 millones de dominicanos y dominicanas puedan participar en la consulta del próximo domingo, donde se escogerá el candidato o candidata presidencial de esa organización de cara a las elecciones generales del 2024.

En ese sentido, manifestó que el candidato o candidata que resulte ganador del proceso debe contar con el respeto y admiración del pueblo dominicano. “Porque es a ese pueblo que debemos devolverle la confianza que hemos perdido”, añadió.