Diputada Pilarte atribuye a persecución política acusaciones de lavado de activos y narcotráfico

Santo Domingo, R.D.-La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por La Vega, Rosa Amalia Pilarte, atribuye a persecución política del gobierno de Danilo Medina el inicio de las acusaciones a ella y a su familia por narcotráfico y lavado de activos.

En una entrevista exclusiva en Reporte Especial con Julissa Céspedes la legisladora cuenta que las persecución de la justicia inició desde el momento en que aceptó del PRM ser candidata a diputada en el año 2019.

Asimismo, Rosa Amalia Pilarte denuncia que en los primeros allanamientos, durante la campaña del 2020, las autoridades del Ministerio Público, dirigida por Jean Alain Rodríguez en ese momento, secuestraron a su esposo y a sus dos hijos por más de dos días.

Al ser preguntada por Julissa Céspedes de si entiende que el allanamiento, la confección del expediente, el apresamiento de su esposo y de sus hijos, el involucramiento suyo en un expediente de lavado, narcotráfico, evasión y una cantidad de etcéteras. ¿Responde únicamente al objetivo de restarle votos al Presidente en aquel momento?

La diputada afirmó: “¡Claro! ¿Y si fuera así, por qué no se ha resuelto? ¿Por qué tres años después? ¿Entonces la imputan a usted y el expediente de su esposo y sus dos hijos sigue abierto? ¿Por qué su partido no la ha ayudado? Si ustedes dirían entonces que analizando lo que usted dice, lo que dice el señor López y viendo las circunstancias, han pagado caro el haber apoyado ese partido.

Diputada dice que entrar a la política ha sido un infierno

Rosa Amalia Pilarte: No te sé decir cuál es el interés de ello y hasta dónde quieren llegar. Sosteniendo una situación que inició una semana antes de las elecciones y que para conocimiento de la sociedad y cada uno de nosotros tuvo un objetivo. Eh. Un objetivo claro para aquella época. ¿Cuál era el objetivo? Restarle votos al Presidente. Ese fue el objetivo, porque todo apuntaba a esa dirección en aquel momento.

Pilarte afirma que si no fuera diputada, no estaría involucrada en un caso como este, “no, no, no, yo. Fue a partir de que aceptamos esta candidatura que estos tres años han sido un infierno. Vamos a decirlo en la familia mía no hay descanso después que asumimos este reto”.

Julissa Céspedes: ¿Por qué? Por qué ustedes concluyen con esta idea, si tal como usted misma lo ha dicho, usted no le quitó la candidatura a nadie.

Rosa Amalia Pilarte: Sí. Realmente no sé, solamente yo como persona, entiendo que cada vez que hay un evento importante político nos atacan todavía más. Cada vez que hay un evento importante político que va a pasar ahí es que recibimos mayor ataque. ¿Por qué? ¿Qué representan ustedes entonces? No sé qué podemos representar. ¿Cómo no pueden ver? Yo diría que no. Ven como una, vamos a decir, como un componente importante para el partido desde un punto de vista. Tú me entiendes. Desde un punto de vista.

Aún no decide si quiere continuar aspiraciones

Yo lo voy a pensar, como diría la primera vez. Además, para esto hemos analizado mi familia y yo, que primero vamos a esperar la decisión del Tribunal Superior Electoral. Luego, cuando sí dan la aprobación, la vamos a presentar al partido. Si está de acuerdo, seguimos. Si no, me acojo a su decisión. Rosa Amalia Pilarte, Diputada PRM

Acusacones contra Pilarte

En marzo de 2019, un operativo conjunto entre la Dirección Central de Antinarcóticos y el Ministerio Público allanó una vivienda en el Residencial Don Percio, descubriendo una red clandestina de producción y distribución de sustancias controladas.

El hallazgo desencadenó la investigación que vincula a Hilda Cristina Abren López, hermana de la diputada, con la posesión droga. Estos eventos marcaron el inicio de un presunto entramado delictivo internacional, donde Rosa Amalia Pilarte López emerge como figura central y defiende su posición ante acusaciones que la relacionan con un círculo de narcotráfico dirigido por Pablo Antonio Martínez Javier. Este último prófugo.

La legisladora narra que “de esas pastillas escuché ese rumor en La Vega que se encontró en una casa. Y cuando estaban finalizando el allanamiento en mi hogar, yo le dije a la fiscal que andaba que por favor, ya habían revisado bastante, que cuando era aquello iban a concluir porque estábamos cansados de tanto que ellos estuvieran dando vueltas en la casa y ya no encontraban nada. Ya no encontraban ni que buscar. Y la respuesta que ella me dijo a mí dichosa tú que no te ponemos droga en tu casa. Esa es la palabra que yo sé de ese expediente que hay ahí. Ahí es que yo hago el conocimiento de droga. Simplemente eso”.

Cabecilla de la supuesta red de narcotráfico

La complejidad se profundiza al afirmar que fondos millonarios generados por narcotráfico fueron presuntamente blanqueados mediante maniobras financieras y adquisiciones inmobiliarias. Se señala a Pablo Antonio Martínez Javier como el cerebro detrás de estas operaciones y a su hermano, Rigoberto Bueno Javier, como una figura clave en la estratificación de activos ilegales. Además, se menciona el uso de empresas ficticias para encubrir el origen de los fondos ilícitos, y la deportación previa de Pablo Antonio Martínez Javier desde Estados Unidos añade complejidad al caso.

La conexión entre los acusados se vuelve evidente, según el Ministerio Público, al descubrir que comparten la gestión de productos financieros y cuentas bancarias, entre los López Pilarte y allegados a Martínez Javier.

Más de la entrevista de Julissa Céspedes a Rosa Amalia Pilarte

Julissa Céspedes: ¿Cuando usted escucha que el Ministerio Público dice que usted y su familia pertenecen a un grupo de narcotráfico de la zona norte del país radicado en La Vega y que usted tiene de 4 mil millones de pesos que han circulado en su cuenta para el sistema financiero nacional? Hay más de 2 mil millones de pesos que usted no puede justificar. ¿Qué usted piensa? ¿Cómo lo toma?

Rosa Amalia Pilarte: Realmente muy destruida, destruida por mis hijos que son adolescentes y ver que a tan corta edad ya lo están tildando de algo que ellos no son, ni a mí tampoco. Lo que yo he visto en mi hogar. En mi familia es que nosotros hemos trabajado por largos años duramente, no importando domingo ni sábado, para que hoy nosotros estemos donde estemos. Hace, dice, dice alguna, una frase Si usted construye, usted podrá vivir un presente. Nada viene de la nada, todo es por esfuerzo, sacrificio y nosotros. Eso es lo que hemos hecho. Entonces ya tú podrás entender cómo nosotros nos sentimos que cuando tú abre las redes por la mañana, lo que ve es anuncios negativos. En cuanto a tu persona, a la de tu familia, a tus hijos, a tu esposo, tú, sabiendo que no es verdad. Desmoralizando tu moral.

Defiende su derecho a participar en política

Julissa Céspedes: Ya que usted le atribuye eso.

Rosa Amalia Pilarte: ¿Eh? Es como decíamos anteriormente, nosotros no sabemos ni por qué, porque yo solamente digo, pero Dios mío, yo tengo un derecho como cualquier ciudadano, de aspirar, de defender una causa. ¿Y por qué no nos dejan?

Se siente una perseguida política

Julissa Céspedes: ¿Usted se siente perseguida política?

Rosa Amalia Pilarte: Claro, yo, yo me siento como el que lo están persiguiendo. Porque yo lo que digo es yo lo que estoy ayudando. Es relacionándome con las personas desposeídas, mirando necesidades. Actuando a favor de una buena sociedad. Y veo que me lo quieren impedir. No veo por qué. Esa es la pregunta.

Proyectos sometidos por la diputada

Julissa Céspedes: ¿Cómo le va usted como diputada? ¿Cuánto proyecto de ley ha sometido? ¿Cuál es? Digamos que su nota, terminándose ya su cuatrienio prácticamente y pensando en aspirar nuevamente, aunque sin decisión todavía, porque aparentemente el PRM la ha inhabilitado para tomar la casilla.

Rosa Amalia Pilarte: Si he sometido varios proyectos, por ejemplo, como el remozamiento del cuartel de aquí principal de la Vega, remozamiento del Cuartel del Tanque, que en una de mis visitas vi lo precario y como están esos presos. Eso me llenó de mucha tristeza. También sometí el proyecto la construcción de una escuela para niños autistas aquí en la ciudad de la Vega. Esos son.

Julissa Céspedes: Proyectos sociales. Quiero saber si tiene proyectos de ley sometidos.

Rosa Amalia Pilarte: Bueno, recientemente sometí uno que es el dé hacer que el medio ambiente se ha tomado como una materia en las escuelas, puesto que el medio ambiente es una de las causas principales por las que nosotros vivimos. Entonces, lo veo muy importante este proyecto.

Diputada denuncia secuestro de su familia

El vínculo de los López Pilarte con un caso de lavado de activos comenzó el 29 de julio de 2020, cuando el Ministerio Público llevó a cabo un allanamiento en su residencia en La Vega. Se incautaron documentos que relacionan a esta familia con una red criminal, evidenciando un estilo de vida ostentoso y movimientos financieros que respaldan la sospecha de blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico y la evasión fiscal.

Julissa Céspedes: ¿Cómo fue cuando se llevaron a sus hijos y a su esposo preso? ¿Cómo lo vivió usted de su lado?

Rosa Amalia Pilarte: Muy duro, muy duro. En plena política. Faltando tan solo una semana me dejaron sola con un niño menor. Se llevaron hasta el certificado del hijo mío de regidor. Como prueba se llevaron toda la libreta donde yo tenía.

Denuncia secuestro de su familia

A ver si a ver si eso es prueba para un allanamiento donde yo tenía registrado los dirigentes míos. Se llevaron todos los celulares y lo duro del caso fue que duramos dos días y pico sin saber el paradero de mi esposo ni de mis hijos. Rosa Amalia Pilarte, diputada oficialista

«Él, el abogado, quien en ese momento representaba, ahora él sigue representado, pero me refiero a que el tiempo yo lo llamé para que saliera a buscarlo porque todo pesaba que lo iban a dejar localmente. Pero el abogado vino, anduvo todos los lugares y no sabía respuesta de él hasta que lo llamaron, pero nadie sabía dónde estaba. Ya tú te puedes imaginar».

Puntualiza que «yo teniendo que continuar una política para poder ganar más el peso de que mi familia no sabía dónde estaban. A mí a veces hasta hablando con la persona, las lágrimas se me salían».

Acusación ante la Suprema Corte de Justicia

En la presentación de acusación, y solicitud de apertura a juicio e imposición de medida de coerción, el Ministerio Público se establece que, la diputada Rosa Amalia Pilarte López es miembro activo en el circuito de lavado de activos de la organización criminal que también integra su esposo Micky López. Y que tuvo el rol de contribuir con la colocación en el sistema financiero nacional de la millonaria suma 4,418 millones de pesos.

Julissa Céspedes y Rosa Amalia Pilarte: ¿Solamente había sido diputada esta vez? Sí. ¿Solamente? Sí. ¿Y anteriormente qué hacía? Trabajaba en un hospital. Juan Antonio Castillo en Cutupú. ¿Qué hacía ahí? Odontólogo. ¿Todo el tiempo Trabajó ahí? Sí. Tengo como 29 años trabajando ahí. ¿29 años como médico? Sí.

Su ingreso a la política

Julissa Céspedes: ¿Cómo le interesa la política? ¿De dónde sale que usted quiera ser diputada?

Rosa Amalia Pilarte: En un momento el senador actual, Rogelio Genao, fue a nuestra casa y nos propuso esta candidatura. Pero no estaba en nuestros planes. La rechazamos. No, no, Vamos. No nos gusta la política. Por muchas razones. Y la rechazamos. ¿Pero qué pasa? Unos meses más tarde, va a nuestro hogar una persona del PRM ofertando nuestra candidatura porque hacía falta en la cuota de la mujer a alguien y ellos veían en mí alguien que la podía representar. Esa casilla que faltaba nos dijo Mira, apenas faltan 45 días, va a ser sencilla. Ustedes ya tienen un hijo. Ese hijo ya de ustedes, regidor, el más votado de La Vega.

Decisiones políticas

Julissa Céspedes: ¿Qué la hizo decidirse por decirle que sí a esa candidatura?

Rosa Amalia Pilarte: Llegó un momento en que yo dije, pero Dios mío, yo estuve un tiempo en la Iglesia pensando. ¿Que por qué los funcionarios no ayudaban como tenían que ayudar a esas personas de escasos recursos? Es mi oportunidad, lo voy a hacer ahora. Y con esa idea principal la sostuve y me introduje.

Julissa Céspedes: ¿Cuánto costó su candidatura? ¿Sabe cuánto gastó usted para ser diputada? Rosa Amalia Pilarte: Mira esos números. Yo no lo tengo porque fueron manejados de diferentes maneras. En ese momento yo no tenía mucha experiencia. Como te digo, era una persona llevada de la mano.

Ilícitos encontrados en la residencia de Rosa Amalia Pilarte

Las autoridades establece que, en un allanamiento del 14 de noviembre de 2019, en la casa de Hilda Tomasina López de Abreu, quien junto a su hija Hilda Cristina Abreu López ya había sido condenada por tráfico de drogas, se encontraron y confiscaron 111,722 pastillas de sustancias controladas que eran traficadas por la red de Pablo Antonio Martínez Javier. Además, se incautaron 7 recibos de depósitos de una entidad bancaria de un poco menos de 1 millón de pesos a nombre de la diputada Rosa Amalia Pilarte López.

Julissa Céspedes: En el expediente que el Ministerio Público le ha presentado. Aunque dijo su esposo hace un minuto que ustedes no han sido notificados formalmente. El nombre suyo se menciona muchas veces hablan de bienes muebles e inmuebles y de dinero circulando en el sistema financiero nacional que ustedes no pueden justificar.

Rosa Amalia Pilarte: Bueno, eso como te decíamos anteriormente, eso dicen ellos que nosotros no podemos justificar. ¿Y cómo lo hacemos si la primera cita no la hemos recibido? Para nosotros poder presentar pruebas tampoco nos han mandado una cita para nosotros asistir. Todo lo que ellos quieren referente a nosotros es las redes sociales, por ahí que vemos, nos enteramos y demás.

Muy bajos ingresos comparados con movimientos bancarios

En el período 2003-2020, la acusada Rosa Amalia Pilarte López recibió ingresos salariales de casi 7 millones 500 mil pesos, según registros de la TSS, Impuestos Internos y la Cámara de Diputados. Trabajó en Ministerio de Salud y Servicio Nacional de Salud, con sueldos que variaron de 9 mil a 36 mil pesos. También estuvo vinculada a Auto Crédito Selecto, y Servi Crédito Gloria Ivette, con sueldos de 24,000 y 30,000 pesos. Si a esto se le suma, intereses y otros solo se le documentan ingresos a la legisladora en ese periodo por casi 15 millones de pesos que no guardan correlación

Julissa Céspedes: ¿Por qué el Ministerio Público dice que usted no tiene forma explicación para justificar que ha movido más de 4 mil millones de pesos entre 2003 a 2020, tomando en cuenta que la suma de todos sus salarios suma más poco más de 7 millones de pesos? ¿Por qué?

Rosa Amalia Pilarte: Porque el Ministerio Público ha dicho muchas cosas inciertas en ese expediente. Esa es una de ellas. De donde salen todas esas informaciones que usted dice que son inciertas. Parece que ellos programaron una historia e hicieron conjeturas en su cabeza, como que yo tenía una historia. Y la tira es rodar, sin importar que tu moral esté en el piso, sin importar a donde llega una familia.

Defiende empresa familiar

El Ministerio Público establece que, a pesar de que los ingresos declarados sitúan a Rosa Amalia Pilarte López en una posición de clase media baja, sus extensas transacciones bancarias y su estilo de vida desproporcionado y llamativo, compartido por los miembros de su núcleo familiar contrastan significativamente con esta categorización económica.

Julissa Céspedes: Dice el expediente que todos los salarios que usted ha tenido a lo largo de su vida, registrados, al menos incluidos lo de la Diputación, no justifican en modo alguno la cantidad de dinero que usted mueve.

Rosa Amalia Pilarte: No, no se puede justificar. Y estoy de acuerdo que no se justifican porque ese dinero que se está hablando es un dinero de una empresa que ha crecido por largos años de trabajo y de sacrificios y que hasta la fecha tiene cierto capital. Que ha sido producto de un trabajo y de un sacrificio familiar. No es producto de un sueldo mío, ni de diputada, ni de odontología. Es producto de trabajo de muchos años, donde nosotros no éramos funcionarios. Nosotros éramos simplemente personas trabajadoras, reconocidas por una sociedad, por nuestra trayectoria de trabajo.

Acusación contra hermana de Rosa Amalia Pilarte

Los investigaores señalan que, la supuesta organización delictiva empleó otra táctica en la que la acusada participó activamente: la utilización de testaferros. Ejemplo de ello es Francia Pilarte, hermana de Rosa Amalia Pilarte López y cuñada de Miky López. Francia Pilarte actuó como intermediaria para ocultar la propiedad de un vehículo perteneciente a la estructura, que es una Range Rover, que fue incautada en el allanamiento del 29 de junio de 2020 en la residencia de Los López Pilarte.

Durante la investigación, se encontró que Ada María Pilarte de Inoa y José Miguel López Pilarte, hermana e hijo de Rosa Amalia Pilarte López, forman parte de Inmobiliaria Gloría Ivette, SRL, dueña de 13 bienes inmuebles valorados en unos 77 millones de pesos. También se detectaron movimientos financieros por aproximadamente 62 millones de pesos, contrastando con un pago de impuesto de renta entre 2016 y 2020 de solo 88 mil 927 pesos. Esto plantea dudas sobre la congruencia entre activos e ingresos declarados en la investigación.

Julissa Céspedes: ¿Cuál es el papel de su hermana en eso?

Rosa Amalia Pilarte: No, mi hermana. Le pedimos de favor para que asumiera esa compañía y ella lo hizo como hermana mía, que le duele y ha visto una hermana trabajar incansable. Y un cuñado. Y ella aceptó. Porque todos mi familia me apoyan, porque sabe cómo yo. Nosotros hemos trabajado mi esposo y yo para que hoy estuviéramos donde estemos.

Más acusaciones contra Rosa Amalia Pilarte

En 2011, Rosa Amalia Pilarte López adquirió una porción de terreno de más de 3 mil metros en La Vega por casi 270 mil pesos. En 2016, transfirió este terreno a Inversiones Inmobiliaria Cutupú, por 250,000, valor inferior a la adquisición original. En 2021, el Ministerio Público valuó el terreno en más de 3 millones.

En una serie de transacciones inmobiliarias que se llevaron a cabo entre los años 2016 y 2021, la acusada Rosa Amalia Pilarte López y su esposo Micky López, transfirieron diversas propiedades a la razón social Inversiones Inmobiliaria Cutupú, propiedad de su familia. Estas transacciones, que involucraron terrenos y locales comerciales ubicados en distintas áreas de La Vega y Jarabacoa, lo que causo el interés en las autoridades, son diferencias significativas entre los montos de venta declarados en esos traspasos y los valores reales estimados por el Ministerio Público en tasaciones recientes.

Por ejemplo, en una de las transacciones realizadas el 10 de mayo de 2016, se transfirió un inmueble con una extensión de 728.11 metros cuadrados en La Vega, por un monto de 1 millón 400 mil pesos Sin embargo, la tasación reveló que el valor real de dicha propiedad se acerca a los 3 millones de pesos más del doble de lo declarado en el traspaso original.

Otro caso que ha llamado la atención es el de una parcela de terreno de 15,251.20 metros cuadrados en La Vega, traspasada por 200 mil pesos en mayo de 2016. El Ministerio Público, en su evaluación actualizada, estimó que el valor real de esta propiedad alcanza los 3 millones de pesos.

Prosigue la entrevista

Julissa Céspedes: Según dice el Ministerio Público, usted adquirió propiedades en el 2005, que luego las transfirió a empresas que están a nombre de su esposo, que le pagaron los impuestos, pero que no hay forma de justificar cómo pudieron comprarlas. ¿Usted leyó el expediente que le depositaron?

Rosa Amalia Pilarte: Eh, sí, escuché algo mencionar poco, como te decía, por las redes, pero no porque ellos no hayan mandado. Pero déjame decirte una cosa, esos son unos terrenos que mi padre nos dejó y yo compré a mis hermanos. Y esos terrenos los pusimos en esa compañía por motivo de las demandas. Yo soy la esposa de un presidente de una compañía que pertenece a la familiar, vamos a decirle así. Por ende, brega con personas que tú no sabes qué situaciones te puedan crear a ti para cubrir el patrimonio. Mi esposo me dice Vamos a crear esa compañía. Por todas las demandas que a veces me hacen. No todo el mundo piensa de igual manera ni es conformista, a veces con lo que tú haces en el negocio.

Julissa Céspedes: O sea que todas las transferencias de propiedades que ustedes han hecho entre sí, usted la califica como una manera de proteger su patrimonio.

Rosa Amalia Pilarte: Claro. Como haría cualquier empresario que hoy está en la sociedad y que maneja el peso. Esas compañías las crea cualquier empresario de nuestra sociedad actual.

El Ministerio Público establece que, Rosa Amalia Pilarte López adquirió productos bancarios para ocultar fondos ilícitos del tráfico de drogas en un amplio esquema de lavado de activos. También adquirió múltiples propiedades a nombre de Inversiones Inmobiliaria Cutupú, transfiriéndolas para ocultar la propiedad real, a menudo a precios significativamente más bajos.

Medidas de coerción solicita contra Rosa Amalia Pilarte

El procurador para jurisdicciones especiales, Pedro Inocencio Amador Espinosa, solicitó al magistrado Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, Juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, que imponga presentación periódica. Además, una multa de 100 millones de pesos e impedimento de salida a la legisladora Pilarte.

Se espera que el juez Estévez Lavandier fije fecha para el conocimiento de las medidas de coerción.

Por: Angela Ramírez, periodista Reporte Especial