Consejo de defensa Jean Alain denuncia PEPCA buscar desviar atención ante auditorías a la actual gestión

Utiliza novelesca historia de fraude en alimentos suplidos en las cárceles por empresas que también fueron contratadas por esta gestión, pero por RD$500 millones adicionales anuales, para los mismos 27,000 privados de libertad.

Santo Domingo, RD.- El Consejo de Defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez denunció que la PEPCA activó acciones mediáticas de contrafuego, ante los recientes escándalos de corrupción que han dejado al descubierto bochornosos comportamientos, evidenciados en las últimas indagatorias auditadas a su propia gestión.

Los abogados expresaron que dejándose instrumentar del gobierno, la PEPCA utiliza la lectura de esta acusación para desviar la atención de la ciudadanía frente a estos gravísimos escándalos lo que se evidencia al suministrar a la prensa informaciones sobre supuestos fraudes, en lugar de sustentar la acusación en el tribunal.

Aseguran que en esta ocasión han presentado a la prensa una novelesca historia de irregularidades en el suministro de alimentos a los privados de libertad durante la gestión 2016 – 2020, con el contrasentido de que la actual gestión mantuvo esos mismos suplidores de alimentos hoy acusados. Indican que les pagó más de RD$200 millones de pesos y que luego los contrató de nuevo, aumentando en casi 500 millones de pesos anuales el gasto previo para los mismos 27,000 privados de libertad, interponiendo a la entidad Comedores Económicos para disfrazar tal operación.

Precisaron en las licitaciones realizadas por la gestión 2016-2020 ganaron las empresas que ofrecieron los mejores precios y la PEPCA no pudo probar lo contrario. De hecho, tuvo que aumentar en RD$500 millones el gasto anual.

La PEPCA, al no tener un caso contra Jean Alain Rodríguez, al no haberle encontrado un solo peso de enriquecimiento, pretende culparlo con 12,700 páginas de la novela contenida en su acusación, llenas de absurdas historias que describen hasta un caldo de sopa de alegada menor calidad en la comida de los privados de libertad, problemas de albañilería o que los inodoros no funcionan bien en las nuevas cárceles, cuando esa no es la responsabilidad de un procurador y es bien sabido que este ha sido el Procurador General que más se ha preocupado del tema penitenciario. Gustavo Biaggi, abogado del Consejo de Defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez.

Otras acusaciones contra la PEPCA

La licenciada Nelys Rivas sostuvo que el Ministerio Público presentó en su acusación que diversas empresas suplidoras de alimentos fueron constituidas por relacionados de Jean Alain Rodríguez cuando lo designaron Procurador a partir del año 2016. Aseguran que han probado que esas empresas fueron constituidas en los años 2012-2014, cuando el mismo estaba muy lejos de ser nombrado Procurador. De igual modo, los casi 40 acusados por temas de alimentos, no mencionan y no conocen al ex Procurador.

Asimismo, Carlos Balcácer expresó que al finalizar la lectura de la acusación enviaron a la prensa imágenes de alimentos sacadas de internet con supuestos gusanos.