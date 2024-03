Santo Domingo, RD. – Tras el enuncio del gobierno sobre la prohibición de fiestas populares en Semana Santa, con el objetivo de preservar el buen ambiente de las comunidades, la periodista Julissa Céspedes dijo que las restricciones impuestas debieron hacerse con antelación, debido a que los dueños de negocios invierten con anticipación en esas actividades.

«El día de ayer vi al ministro de la Presidencia hablar sobre la restricción de las fiestas populares justamente por temas de turismo. Ciertamente pueden tener todas las razones autoridades, pero también una persona que ha invertido una cantidad de dinero X, que ha contratado artistas, que ha instalado una serie de artículos, andamiajes y asuntos logísticos para poder llevar a cabo un evento como este, no lo hace y no lo planifica de un día para otro ni dentro de Semana Santa, lo hace meses antes». Dijo Céspedes.

La veterana comunicadora dijo que «estas contrataciones, ciertamente, tienen o prevén un retorno, que al prohibir las fiestas pues ciertamente no la van a tener. También creo que las autoridades podrían haber previsto que no sabemos cuál es la fecha en la que cae Semana Santa todos los años. Semana Santa no tiene una fecha fija año tras año y si esto se iba a prohibir, pues ciertamente qué bueno que lo prohibieron, pero tal vez debió haberse hecho un tiempo antes, para no causarle daño a las personas que ya habían hecho esta inversión, omo les digo en el caso de las terrenas prácticamente está todo instalado».

Agregó que «se han dado unas restricciones o unas prohibiciones o si bien se quiere unas medidas por parte de algunos alcaldes, de una manera específica el alcalde de Las Terrenas ha manifestado su preocupación ahora y en momentos anteriores por todo lo que sucede en la comunidad de Las Terrenas Samaná y toda esa parte con los resultados que dejan estas fiestas. Ellos le han dicho que el pasado que son fiestas clandestinas, sin embargo esta gente sacan su permiso para poner su carpa instalar sus andamios y llevar sus músicos», Resaltó la periodista, quien agregó que no cree que un lugar que se toma varios días para hacer un montaje como ese no tenga los permisos correspondientes.

Dijo que el fin de semana tuvo la oportunidad de ver el montaje que ya se tienen Las Terrenas y que eso se encontraba prácticamente listo. «vehíamos los andamios, inclusive la tarima está lista en Las Terrenas ahora con esta disposición que llega el día de ayer por la presidencia o por el ministerio de la presidencia, pues parece que van a tener que desmontar la tarima.

Sin embargo, la comunicadora condenó lo ocurrido en los años 2022, 2021, 2020 y anteriores y agregó que «lo que pasó en 2023 2022 y 2021 tanto en Punta Cana como en la zona de Las Terrenas y Samaná, ciertamente dio mucho de qué hablar no solamente las autoridades, en sentido general. Esta misma mesa aquí en CDN y en muchos otros medios de comunicación se condenó lo que pasaba en ese lugar. Dijo que las quejas de los vecinos son de que no aguantan y les dio la razón, debido a que ahí «no se duerme, ahí no se come, no se pueden llevar los niños a la habitación y no se puede hacer absolutamente nada.