Joven denuncia que no puede operar en playa Maco; Turismo le responde que no tiene licencia

Una joven a través de las redes sociales hizo una denuncia públicamente al borde de la desesperación y las lágrimas, indicando que varias personas en la localidad de Bávaro en la zona de playa Macao no la dejan operar su negocio de excursión de botes y banano acuático.

La joven quien se identifica como Kathy Then, socia de Monzarbetes Brothers Tours Services explicó que a pesar de sacar todos los permisos para poder operar su negocio de botes recreativos en playa Macao. La señora Aracelis Valdez, presidenta de la Asociación de Vendedores y Pescadores no la deja operar.

“Yo vivo aquí en la zona de Bávaro en Macao y con mucho sacrificio saque un permiso de Turismo, hemos luchado, me he endeudado grandemente y la deuda solamente crece, porque se han impuesto varias personas. Una de ellas es Aracelis Valdez, que cree que es dueña de playa Macao y está compuesta con el ministerio de turismo y nos dijeron que no podemos operar luego de un año de sacrificio”, manifestó la joven entre lágrimas.

Mujer denuncia que luego de hacer inversión y conseguir permiso de Turismo para operar botes recreativos en playa Macao en Bávaro, no ha podido realizar excursiones debido a que supuestamente Aracelis Valdez, presidenta de la Asociación de Vendedores y Pescadores no la deja. pic.twitter.com/a6WibvOK9o — Somos Pueblo Media (@RDSomosPueblo) March 11, 2023

Kathy Then explicó que siente que le han violentado sus derechos ya que después de que ha realizado el proceso y ha pagado costosos cargos de impuestos las autoridades le indicaron que no puede hacer excursiones en la zona.

Debido a esto el Ministerio de Turismo a través de su cuenta oficial de Twitter colocó un comunicado de las razones especificas del porque no deja que Then siga con las excursiones en playa Macao

Respuesta del Ministerio de Turismo

El Ministerio de Turismo informó que Kathy Then no tiene los permisos de operación de actividades acuáticas vigentes para lanchas rápidas y bananos, indicando que le expidieron un permiso provisional el 13 de diciembre del 2021 el cual tiene una vigencia de 4 meses solamente, por lo que se venció el 14 de abril del año pasado.

Según indica el comunicado en ese lapso de tiempo, Kathy debía presentar una serie de documentación que avalara que su negocio es seguro para operar en dicha zona, documentación expedida por las instituciones de Medio Ambiente y Recursos Naturales al igual que la Armada Dominicana y de esta manera obtener una licencia de Operación en playa Macao.

Turismo asegura que a Kathy Then nunca le fue expedida una licencia de operación de excursiones acuáticas ya que consideran la zona peligrosa debido al alto oleaje que posee playa Macao.

Al igual que las autoridades, los pescadores y residentes de la zona señalaron que a pesar de la peligrosidad del oleaje, la señora Kathy Then introdujo dos embarcaciones para brindar servicio de actividades acuáticas recreativas de manera ilegal e insegura.

Al finalizar el comunicado el Ministerio de Turismo indicó que la seguridad y no son negociables en un proyecto turístico modelo como lo es playa Macao.