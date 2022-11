Joven aclara no ser una de las mujeres que atracan al taxista

Tras hacerse virales el video y las fotos de tres mujeres que presuntamente intentaron atracan a un taxista, una joven salió al paso para sostener que ella no participó en el suceso.

Mediante una cuenta de Instagram, la joven se expresó. «Primero que todo quiero informarles que esto es

una gran equivocación. Yo lo que soy es artista. Me quieren hacer un daño en mi carrera musical. En

este video no se ven señales de mi ósea ni siquiera mi voz se escucha. Esas chicas ni las conozco y

esa foto fue tomada en la 42 porque ellas me la pidieron y nada más, me están culpando de algo que

no hice. Ayúdenme a difundir esto por favor me esta perjudicando mi carrera donde ahí se ve muy bien

las caras de las 3 que ningunas soy yo», explica.

En el video viral al menos tres mujeres atracan a un taxista que las transportaba. A través de una cámara de seguridad incrustada en el vehículo, se observa cómo una de las mujeres que estaba en la parte trasera, le rosea un líquido en la cara, provocando que éste pierda el control para luego tratar de apuñalarlo.

Entretanto, la copiloto le grita a la compañera que lo apuñale y al esta no lograrlo, procede a sacar un arma blanca para tratar de herirlo, pero el hombre logra salir despavorido del carro gritando que lo

quieren atracar.