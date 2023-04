José Ramón Peralta, defiende procedencia de su patrimonio en audiencia de conocimiento de medidas de coerción

Santo Domingo.- El exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, defendió su integridad y valores en la audiencia de conocimiento de medidas de coerción, en la que él y 19 imputados más están señalados en el caso de corrupción denominado Calamar.

José Ramón Peralta manifestó que desde niño su familia le inculcó valores y principios y que ha actuado apegado a esas buenas costumbres . Además que aprendió en su hogar a través de sus padres.

Dijo además “Esos valores que aprendí en mi hogar se reforzaron cuando me casé con una mujer criada en honestidad por sus padres y esos mismos valores se inculcaron a mis hijos, dos jóvenes profesionales que actúan correctamente”.

El ex funcionario aseguró que ha trabajado arduamente desde su juventud en base a la honestidad e integridad. Por lo que dijo que no tiene un solo peso que no pueda justificarlo y que no tenga un acta de nacimiento.

Manifestó además que siempre ha actuado de manera correcta y nadie puede contradecir esto, “nadie puede dar testimonio de que nosotros hayamos actuado incorrectamente”, expresó.

Dijo, «En estos difíciles momentos la banca nos ha dado respaldo porque sabes cómo hemos manejado cada peso que tenemos».

Recordamos que José Ramón Peralta está acusado por el Ministerio Público como uno de los cabecillas de la operación Calamar. Dedicada al desfalco y estafa en contra del Estado Dominicano, el exministro Administrativo de la Presidencia, también acusado de infiltrar la investigación en operación Calamar.