José Ramón Peralta asegura demostrará su inocencia en el caso Calamar

Santo Domingo, RD. – El exministro administrativo de la Presidencia y principal implicado en el caso de corrupción denominado Calamar, José Ramón Peralta, compareció por primera vez, en libertad, ante el Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.

Sin las estrictas medidas de seguridad con que antes lo trasladaban, Peralta le reiteró a la sociedad que demostrará que no tiene vínculos con el caso Calamar.

No importa el tiempo que me esté tomando, mi principal prioridad es demostrar a la sociedad y la justicia, que en mi paso por la administración pública, no cometí ningún acto indebido

José Ramón Peralta