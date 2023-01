Santo Domingo, RD.- El exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, declaró ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que está enfrentado al “Estado completo” en el proceso que se conoce en su contra. Que desde el Ministerio Público se ha promovido una campaña para que se le mantenga en prisión, pese a que se venció el plazo de 18 meses sin que se haya dictaminado una sentencia que lo declare culpable.

“Estoy enfrentando al poderío más grande que se ha visto contra un ser humano en nuestro país. Toda la fuerza del Ministerio Público dedicada contra Jean Alain Rodríguez”, expresó Rodríguez ante el magistrado Amauri Martínez.

Jean Alain Rodríguez negó que él o su barra de defensa haya amenaza u ofrecido dinero a testigos, como denunciara la magistrada Yeni Berenice Reynoso.

Usted no tiene un papelito que diga que Jean Alain me amenazó ni siquiera que haya llamado a alguien. No he obstaculizado el proceso. No se ha atrasado ni un momento.

Exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal implicado en el caso Medusa.