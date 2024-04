Instituto Duartiano; es «infame y falaz» informe de EE.UU. que acusa al país

Santo Domingo, RD.- El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, calificó hoy como «infame y falaz» informe anual sobre el país del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el cual denuncia la supuesta expulsión masiva de haitianos y alegados apátridas.

Al encabezar una rueda de prensa junto a los directivos, Gómez entiende que Estados Unidos hace exigencias que se resisten a cumplir, porque dijo, «ellos deportan a los haitianos a su país de origen, bajo métodos y prácticas muchas veces infrahumanas».

«Han querido que la República Dominicana resuelva el problema de Haití lo que no será posible. El pueblo dominicano no estará dispuesto a permitir eso y lógicamente no sea hecho nada, en definitiva, todo se contrae en una contradicción, en tanto que exigen a la republica Dominicana que no repatrie a nadie ellos si pueden repatriar y muchas veces como hemos dicho en condiciones peores», expresó el presidente del Instituto Duartiano.