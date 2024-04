Tres meses de prisión preventiva a padre de menor murió ahogado en cubeta de agua en SFM 

San Francisco de Macorís.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte impuso tres meses de prisión preventiva al padre del niño de dos años que murió ahogado en una cubeta de agua el pasado domingo en San Francisco de Macorís.

Un juez del referido tribunal envió a prisión de manera cautelar al joven Andrés Bencosme, quien deberá cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista Al Valle.

Bencosme aseguró que la tragedia no sucedió por descuido.

El niño Nandre Bencosme, según testimonio de los familiares, habría entrado al baño en un breve descuido y al tratar de echarse agua cayó dentro de la cubeta.

Sobre el caso

La magistrada Smarlyn Rodríguez explicó que ante la sensibilidad de estos casos se estaría realizando una investigación exhaustiva de caso y el padre sería sometido por negligencia.

“Cuando hablamos de este tipo de casos en el que está comprometida la responsabilidad de las personas que en el momento tengan a estos menores de edad bajo su custodia” expresó la magistrada Smarlyn Rodríguez.

En tanto, familiares piden su libertad, ya que los datos médicos no arrojaron ningún tipo de violencia sobre el menor.

“Estamos pidiendo la familia para ver si hoy lo sueltan porque un joven que haya perdido un hijo, su único hijo, es doloroso y no pudo ir ni al entierro de su hijo. No quiere comer, porque no es fácil la situación”, precisó un pariente de Bencosme.