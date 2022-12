IDECOOP advierte a organización dejar de utilizar el nombre y símbolos del cooperativismo

Santo Domingo.– El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), advirtió mediante una comunicación a la organización “Cooperativa de Ahorros y Servicios Múltiples Operario SAM” (OPSCOOP), la cual no está legalmente incorporada, de acuerdo a lo establecido en la Ley 127-64 que permite regular la formación, creación y operaciones de las cooperativas en la República Dominicana.





El IDECOOP, como ente supervisor del sector cooperativo del país y de acuerdo a la facultad que le atribuye la Ley 127-64, designó una comisión de técnicos conformada por los encargados de los departamentos de legal, fiscalización y la dirección de prevención de lavados de activo y financiamiento del terrorismo, a los fines de investigar la estructura, operaciones y antecedentes de la organización.





A raíz de los resultados de la investigación, el IDECOOP procedió a comunicarle de manera formal a los directivos de la referida organización, los siguientes aspectos que se contraponen a la Ley No.127-64.





«Su grupo está utilizando los símbolos y emblema del cooperativismo, sin estar autorizado por no estar incorporado, en franca violación a la Ley No.127-64 que en su artículo 3 establece textualmente:” Queda prohibido que las sociedades e individuos no sujetos a las disposiciones de esta Ley, usen en su razón social las palabras “Cooperativas, Cooperativismo, Cooperación o Cooperadores”; en el caso que nos ocupa, hacen uso del nombre y símbolo del cooperativismo.





En tal sentido, hace un llamado a la citada organización a no continuar utilizando los símbolos que identifican a las cooperativas formalmente incorporadas mediante decreto, y en consecuencia advierte que de seguir en la indicada practica el IDECOOP tomara las acciones pertinentes, ya que desde el gobierno es una prioridad el desarrollo del sector en apego a los principios de solidaridad y respeto por las normas que le rigen y en concordancia con los arts. 68, 69 y 70 de la ley de Asociaciones Cooperativas.





Por todo lo anteriormente expuesto, y sobre la facultad que le atribuye la Ley No. 127-64 sobre Asociaciones Cooperativas y su reglamento de aplicación, la Ley No. 31-63 que crea el Instituto de Desarrollo Crédito Cooperativo (IDECOOP) y demás normativas legales aplicables a la materia, hemos decidido lo siguiente:



Por DECISION ADMINISTRATIVA el IDECOOP, ha procedido a dejar sin efecto y sin ningún valor legal, el proceso de incorporación que estábamos llevando a cabo, a favor de la solicitud de COOPERATVA DE AHORROS Y SERVICIOS MULTIPLES OPERARIO SAM (OPSCOOP); quedando terminantemente prohibido continuar utilizando el nombre y la simbología del cooperativismo, en perjuicio de lo establecido en los arts. 3, 7, 8 y 9 de la ley No. 127-64 sobre asociaciones cooperativas y su reglamento de aplicación.