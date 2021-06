Hoteles Be Live ofrecen visitas de familiarización a turoperadores

Las visitas de familiarización son viajes que se ofrecen a turoperadores o agencias de viajes.

Santo Domingo, RD.- La cadena hotelera Be Live realizó un Fam Trip (visitas de familiarización) para turoperadores de agencias turísticas de viajes para conocer las instalaciones de los hoteles Be Live Collection Punta Cana Adults Only, Be Live Collection Marien y Be Live Experience Hamaca.

Durante tres días los agentes de viajes y turoperadores del mercado local de las agencias ATOM, AGT y Gnial, disfrutaron de un ameno programa de actividades que incluyó inspección de las propiedades, almuerzo en área de playa y en los restaurantes Rodizio, Olivo y Pelicano; cena especial, actividades de entretenimiento y show artístico.

Los Fams Trips o visitas de familiarización son viajes de cortesía que se ofrecen a turoperadores turísticos o agencias de viajes para que puedan vivir la experiencia de los destinos turístico en persona, y conocer las instalaciones mientras disfrutan de las amenidades.

Los turoperadores recibieron finas atenciones de ejecutivos de la cadena Be Live.

El Be Live Collection Punta Cana Adults Only es un exclusivo complejo con modernas instalaciones donde se disfruta de un ambiente privilegiado y único, especialmente diseñado solo para adultos, con 403 amplias y confortables habitaciones con todas las comodidades para una estancia feliz.

Es un lugar perfecto para celebrar bodas de ensueño en el Caribe y disfrutar de una luna de miel inolvidable, con un ambiente idóneo solo para adultos, con finas atenciones y servicio VIP especialmente para parejas.

El Be Live Collection Marien es un hotel 5 estrellas con el concepto todo incluido, ubicado en Puerto Plata, al Norte de República Dominicana, situado en un paisaje maravilloso, sinónimo de playas paradisíacas, diversión y entretenimiento, lugar perfecto para pasar unas vacaciones de playa relax con la pareja o toda la familia.

El Be Live Experience Hamaca es un hotel todo incluido en Boca Chica, diseñado para pasar unas vacaciones increíbles con la familia y los amigos al mejor estilo caribeño con diversión, deportes acuáticos y menús especiales.