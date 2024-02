La Bombita, Azua, RD.– Un hombre que perdió una pierna mientras elaboraba quemando carbón para poder sobrevivir junto a su familia, ahora se dedica al motoconcho.

A Francisco de Jesús Román, conocido como Julito, de 55 años, su vida le dio un giro negativo, cuando al revisar un horno de carbón, su pierna derecha quedó totalmente sepultada entre el fuego y la tierra que cubría el horno.

El hombre sobrevivió milagrosamente de esta tragedia y aunque la quema de carbón era su principal fuente de ingreso, una pierna menos no ha sido impedimento para que continua trabajando para echar adelante a su familia.

Ahora Francisco de Jesús se dedica a la práctica del motoconcho para llevar el sustento a los suyos.

«Mucha gente se sorprende cuando me ve conchando, pero yo no le «paro» a eso, yo hago este trabajo con mi frente en alto para no tener que pedir en la calle», dijo Francisco.

Reiteró que prefiere trabajar, aún en las condiciones en que se encuentra, antes que ponerse a pedir en las calles.

Locutor con diabetes

Recientemente un locutor de esta provincia con casi diez años padeciendo de una diabetes que le impide trabajar, solicita al presidente, Luis Abinader una pensión solidaria.

Dijo que con la ayuda podría costear sus medicamentos y sacar adelante cuatro hijos adolescentes que procreó.

Agrega un listado de noticias o resumen de esta noticia.

Por Marcos Lorenzo