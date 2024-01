Los Alcarrizos, RD. – Un hombre, quién perdió su pierna derecha, al recibir un cartuchazo de manos de un policía que pertenece a la Dirección Regional Santo Domingo Norte, el 12 de diciembre del 2023, pide que se haga justicia en su caso.

Félix Martes Rosario, de 46 años, dijo que un policía le disparó con una escopeta en el momento que salió con un machete, luego de que varios desconocidos le emprendieran a pedradas a su residencia.

Como consecuencia de un disparo de escopeta a manos de un policía hasta ahora no identificado, Félix Martes Rosario tendrá que pasar el resto de su vida sin poder trabajar, cuya agresión se produjo la noche del 11 de diciembre del pasado años 2023, en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.

La víctima declaró a CDN que había salido rápido de su casa, momentos en que varios desconocidos les lanzaban piedras, pero que a poca distancia se encontraba una patrulla de la Dirección Regional Santo Domingo Norte y que sin mediar palabras uno de los agentes le propinó un cartuchazo en su pierna, salvando l ávida milagrosamente en el hospital Ney Arias Lora.

«Cuando me dieron ese plomazo casi me dejaron desangrar y luego me montaron en la guagua y me llevaon al hospital Ney Arias Lora», dijo Félix Marte Rosario, víctima.

Familiares del hombre también pide justicia

Tanto la víctima como sus familiares, residentes en el sector El Tamarindo de este Municipio Los Alcarrizos, pidieron que se haga justicia en este caso.

«Yo lo que quiero es justicia para mi hermano, que la única que duró un mes ay pico con eél interno fui yo. Mi hermano perdió la mitad de la vida», expresó Leoncia Marte Rosario, hermana de la víctima.

De su lado, el comunitario Cesar Nuñez, pidió al director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, que ordene una investigación y se dispongan las sanciones de lugar, contra el agente que cometió este hecho.

«Pedimos al director del cuerpo policial de santo domingo norte que hagan una investigación exhaustiva porque Félix Marte acaba de perder una pierna», pronunció Cesar Nuñez, comunitario.

Por Donald Troncoso