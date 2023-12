San Francisco de Macorís, RD. – Un hombre hirió de un disparo a su pareja sentimental y luego se suicidó durante la noche de este domingo 25 de diciembre en esta ciudad.

El fallecido es Jonathan Tavárez, quien era agente de seguridad, y quien le habría propinado un balazo a Luisa Rodríguez y luego decidió acabar con su vida.

«Yo estaba acostada y él llegó y tocó la puerta y yo le abrí. Él entró buscando a ver si había hombres, cuando él me tiró uno y yo me tranqué en la habitación. Después él me dijo que abriera la puerta, que ya no iba a pasar nada, entonces yo salí. Cuando yo salí que me mandé, me caí, y cuando me caí, él me disparó el tiro», dijo Luisa Rodríguez.

La mujer herida indicó que luego de herirla, el homicida se sentó detrás de ella y al verla gritar, se disparó el tiro mortal.

El hecho ocurrió en la comunidad de Madeja en la referida provincia.

La mujer se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital San Vicente de Paúl en esta localidad, donde fue llevado el cadáver de Tavarez.

Las autoridades informaron que investigan este caso.

Por Félix Vargas