Hijo de Mateo Aquino Febrillet: la muerte de mi padre no tiene sentido

A seis años del asesinato de su padre, el hijo de Mateo Aquino Febrillet, Jonathan Febrillet, insiste que los hechos que envuelven el deceso del esrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) "no tienen sentido".

Entrevistado por El Caribe, Jonathan Febrillet se cuestiona el porqué de la muerte de su padre, quien nunca tuvo enemigos personales, más allá de los típicos adversarios políticos o universitarios. "Cada vez que llegan este tipo de fechas, siempre me preguntan sobre cómo nos hemos hecho. Si te digo que hay una fórmula de cómo sobrepasar ese tipo de pérdida, no te la puedo decir porque no existe. Solo te puedo decir que solo podemos recordar sus cosas buenas y los momentos alegres que vivimos, tal como él lo hubiese querido".

Conultado el hijo de Mateo Aquino Febrillet sobre una eventual liberación de Blas Peralta, afirma que siempre existe el temor de que él sea liberado. Sin embargo, este confía totalmente en la justicia dominicana.

"Gracias a la justicia dominicana que nos ha respaldado y nos ha demostrado que podemos confiar en ella. Y gracias a Dios que eso nos ha reconfortado y nos ha tranquilizado de una manera que tú no te puedes imaginar. Pero de que hay temor, sí, no te lo puedo negar”, expuso el hijo del extinto rector.

Blas Peralta paga condena de 30 años de cárcel desde 2017 y su condena se ratificó un año después por la Suprema Corte de Justicia. Los otros implicados también fueron condenados con penas más leves por cooperar con las autoridades.

Hoy, en el marco de una serie de actos conmemorativos, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) dispuso la designación de una de las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales con el nombre del exrector de la academia.