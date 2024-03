Habla la joven señalada de incendiar el apartamento de su ex

El escándalo estalló en las redes sociales después de que Carla Díaz, expareja de Steven Guzmán, publicara un video explicando su versión de los eventos que llevaron al incendio de un apartamento en un residencial en Santo Domingo Norte.

En un intento por aclarar su situación y desmentir las acusaciones de celos, Carla se presenta como alguien que se sintió acorralada por la presión que vivía junto a este hombre.

Carla asegura que, antes de conocer a su ex pareja, era una joven dedicada al colegio y al modelaje, pero que tuvo que cambiar su estilo de vida por él. Principalmente, porque a su ex pareja no aprobaba esta faceta de su vida y la obligaba a abandonar su carrera. Incluso, asegura, llegó al extremo de amenazar a la agencia de modelos que la representaba.

Asimismo, asegura que su ex pareja la acosaba constantemente, llegando incluso a amenazar a su familia y a enviar detectives para seguir sus movimientos. Agrega que descubrió cámaras de vigilancia con audio instaladas por su ex pareja hacia la casa de sus padres.

El caso del incendio de apartamento

A Carla Díaz se le señala como la persona que quedó captada en las cámaras de vigilancia de un residencial en Santo Domingo Norte intentando prender fuego a un apartamento en la mañana del pasado domingo.

Gracias a la rápida respuesta de los bomberos de Santo Domingo Norte, se evitó una tragedia mayor atribuida a los celos. Los familiares del complejo, que alberga a ocho familias, solicitaron la intervención de la Policía Nacional y el Ministerio de Violencia Pública en el caso.

Entretanto, la ex pareja de Carla Díaz ofreció unas declaraciones al programa radial Esto no es radio, exponiendo su versión del caso.