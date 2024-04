Guillermo Moreno presenta en debate Anje las reformas que necesita el país

Candidato Omar Fernández reacciona tras Guillermo Moreno recodarle posición del candidato presidencial Leonel Fernández contra la educación

SANTO DOMINGO.- El candidato a senador del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados, Guillermo Moreno, presentó sus propuestas de reforma en el debate organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje).

“En la reforma del Código de Trabajo debemos incluir un apartado para el primer empleo de nuestros jóvenes. Proteger su primera experiencia laboral es abrirles ventanas y esperanza para acceder al empleo formal”, enfatizó.

Moreno afirmó que redefinirá el estatus de la víctima en el Código Procesal Penal, para brindarle más protección y representación. “Necesitamos garantizar acceso a la justicia a mujeres víctimas de violencia y a ciudadanos afectados por la delincuencia”.

Además, expuso que se propone, desde el Senado de la República, a trabajar para profundizar el proceso de cambio que ha iniciado el presidente Luis Abinader. «Para hacer ese proceso, necesito que trabajemos juntos, para construir esa República Dominicana próspera y soberana que todos ansiamos vivir”.

“Impulsaré, desde el Senado, la reforma de la Ley de Seguridad Social. Es inaceptable que millones de dominicanos no reciban pensiones justas. Necesitamos modernizar la ley para un sistema más equitativo”, destacó.

Omar Fernández reacciona al Guillermo mencionar a Leonel Fernández

El candidato de la oposición, Omar Fernández, reaccionó en momentos en que Guillermo recordó la negativa del líder y candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, a la aprobación del 4% del PIB para la educación.

“Yo he hecho alusión al candidato presidencial del partido que lo postula a él como senador, entre otros. No he hecho alusión a sus relaciones paternales, ahora bien, si eso es malo que le mencionemos a su candidato presidencial, entonces ya eso es otra cuestión”, enfatizó.