Santiago, RD.- Voluntarios estadounidenses que pertenecen a la iglesia Revive Church de Grant Country, en Kentucky, y que trabajan en labores sociales con el Ministerio Cristiano Go Ministries realizaron un operativo médico en diferentes comunidades de la zona sur de Santiago, dónde decenas de personas recibieron consultas de médicos generales y quiropráctico.

El pastor Eduard Gabriel, presidente de Go para América Latina; Michelle Medrano, directora de Go Medical República Dominicana; y Lynne Peralta, directora para América de GO Medical, entregaron medicamentos a los más 200 personas que favoreció el operativo médico.

El personal de Go Ministries resaltó que durante el verano más de mil voluntarios estadounidenses participan en labores sociales en Santiago y otros puntos del país.