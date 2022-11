Santo Domingo, RD. – El académico y experto geopolítico Iván Ernesto Gatón afirmó que República Dominicana no puede cargar con el problema migratorio haitiano y que el vecino país necesita un plan de desarrollo para superar sus males internos y despegar como nación.

Gatón ofreció su declaración en Lisboa, Portugal, donde impartió conferencias invitado por el embajador dominicano en ese país, Miguel Ángel Prestol.

Allí conferenció en la Universidad Autonóma de Lisboa, en la Red Iberoamericana de Embajadores y ante los capitanes del 25 de Abril, grandes héroes de la Revolución de los Claveles.

También tuvo una amplia entrevista con Diario de Noticias, el periódico más importante de Portugal, y disfrutó de la exposición pictórica “Color y esperanza”, de la artista panameña Olga Sinclair.

El experto dominicano abordó con mesura diplomática el candente tema dominico-haitiano, y trazó sus ideas para el bienestar de ambos países.

“Me preocupa que no haya una especie de plan Marshall para Haití. Donde está el pan, está la patria. Estados Unidos no quiere a los haitianos, los cubanos no los aceptan, nadie los quiere recibir. Y la República Dominicana, que comparte frontera terrestre, está llena de haitianos ilegales”, dijo.

República Dominicana es el país que más ha crecido en los últimos 40 años, de América Latina, pero es un país que gasta gran parte de su presupuesto hospitalario en mujeres haitianas que tienen que ir a nuestro país a dar a luz. No se puede permitir que un país como el nuestro cargue con el peso de Haití. Continuó.

Gatón consideró que el desarrollo de Haití no solo se alcanzará con fuerza militar, sino también con oportunidades laborales.

“No es posible que un país sobreviva y avance solo con el ejército”, y por eso «fracasó la Minustah, que solo invirtió en gastos militares” cuando lo que necesita Haití es “un plan Marshall, en el que su gente pueda tener trabajo”.

Puso como ejemplo a Juana Méndez, donde opera una zona franca industrial que da miles de empleos y ya “no hay grupos criminales”.

“¿Por qué es diferente?”, se preguntó. “Porque tienen trabajo, porque les dieron una oportunidad. Entonces, ¿por qué el pueblo haitiano no puede diseñar un plan Marshall? Es lo que Haití necesita”, respondió.

El plan Marshall fue un paquetazo de ayuda económica suministrado por Estados Unidos a los países europeos, para que se recuperaran tras sufrir las devastaciones de la Segunda Guerra Mundial. Una ayuda similar es lo que se propone para Haití, el país más empobrecido de América Latina.

China, Taiwán, EE.UU

Por otra parte, Gatón planteó que un eventual conflicto con China por la posesión de Taiwán, sería para América Latina aún más catastrófico que la guerra Rusia-Ucrania.

Cuando miramos el Libro Blanco de Defensa de EE.UU. de 2018, dice claramente que el problema es China. La cuestión de Rusia y Ucrania es coyuntural. América Latina tiene un desafío geopolítico. ¿Cómo vas a actuar ahora que China es el principal socio de casi todos los países latinoamericanos? ¿Seguiremos siendo proveedores de materias primas? ¿Por qué un conflicto en China es más peligroso para América Latina? Ucrania está a diez mil kilómetros, y mira a dónde van los efectos que estamos sufriendo. Un eventual conflicto en el mar de China Meridional sería una catástrofe mayor para América Latina que la actual guerra en Ucrania. Y fíjate que estamos hablando de cosas muy, muy serias. Se dice que el propio presidente Biden trazó líneas rojas en la cumbre del G20 en Bali, pero los chinos han dicho que el mar de China Meridional no es el patio trasero de nadie”, aseguró.

Asimismo, destacó el imparable ascenso del gigante asiático y su conquista blanda de América Latina.

China viene haciendo una especie de invasión silenciosa, con sus propios canales de distribución y una diáspora china que supera los 44 millones de personas repartidas por el planeta. Subrayó.

Según él, esa “invasión no la hacen los políticos que juegan a la pornocracia, sino la gente que tiene un proyecto a largo plazo y que es la gran encrucijada del mundo democrático. Es importante que Europa esté más cerca tanto de América Latina como de África, para que tengan equilibrio con el mundo asiático”.

“China tiene su proyecto a largo plazo. Cuando miramos la información que el Ministerio de Relaciones Exteriores da al público, apuntan a la fecha 2049. Los cien años de la Revolución China. Y el hecho de que los productos chinos ya no estén mal vistos, ya hay autos chinos en Latinoamérica, celulares chinos”, indicó.

¿Y América Latina? “Es la región más desigual. Tiene un problema con una élite política y económica que siempre ha estado rezagada en los acontecimientos históricos que dan forma al mundo y que permiten a los países obtener o no mayores beneficios. Hay que ver si esta élite política y económica puede estar a la altura de las exigencias. Es un reto muy grande”, agregó.