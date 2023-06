Furia e indignación contra la ONE: Empadronadores del Censo exigen pago pendiente

Santo Domingo, RD.- En medio de un clima de furia y rabia, varios empadronadores y soportes técnicos que participaron en el décimo Censo Nacional de Población y Vivienda expresaron su indignación hacia la Oficina Nacional de Estadística (ONE), debido a la falta de pago por sus labores, incluso después de más de cinco meses de haber concluido el proceso.

Estos trabajadores, encargados de recopilar datos y brindar apoyo técnico durante el censo, afirman que las autoridades no han cumplido con lo establecido en los contratos que firmaron. Según los términos acordados, se esperaba recibir el pago por la capacitación previa al inicio del proceso censal, así como viáticos y honorarios correspondientes al tiempo de trabajo.

La denuncia de los empadronadores vino acompañada de varios videos en los que se puede apreciar la cólera y frustración de algunas personas afectadas. En uno de los videos, una mujer y un hombre muestran su descontento, alegando que no han recibido el dinero prometido. Según afirman, esta situación los ha llevado a acumular deudas que no han podido saldar.

«De aquí no me voy sin mi dinero, prepárense para que me saquen, porque si no me dan mi cheque completo de aquí no me voy. Si por lo menos me entregan 30 mil pesos me fuera, pero coño, siete mil malditos pesos. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo hoy solo quieran pagarme los viáticos y no salga mi cheque completo? ¡Estoy harta! Y de aquí no me voy sin mi dinero, porque debo un dinero y tengo que pagarlo», expresó una de las afectadas enérgicamente.

Otra queja contra la ONE

Además de la falta de pago, los trabajadores se quejan de que las autoridades de la ONE les exigen entregar innumerables documentos y luego los desechan sin proporcionar una explicación clara.

Ante esta situación, los empadronadores y soportes técnicos exigen una pronta respuesta de las autoridades competentes. Solicitan que se cumpla con lo acordado en los contratos y se les brinde el pago correspondiente por su arduo trabajo durante el Censo Nacional de Población y Vivienda.

Hasta el momento, la ONE no ha emitido ningún comunicado oficial respecto a esta denuncia, dejando a los afectados en la incertidumbre y con la esperanza de que se resuelva esta situación a la brevedad posible. Los trabajadores afectados esperan que sus reclamos sean escuchados y se tomen las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los acuerdos establecidos en los contratos laborales.