Fuerza del Pueblo inscribirá 100 mil militantes esta semana; favorece escáneres y conteo manual

El senador Bautista Rojas Gómez sostuvo que la Fuerza del Pueblo favorece que el conteo de los votos se haga de forma manual y la transmisión de los resultados a través de los escáneres, al tiempo de señalar que los algoritmos se colocan hasta en los números de loterías, para que salgan los que menos juegan.

Rojas Gómez destacó que el conteo manual y la transmisión de datos por escáneres ha dado resultados positivos en todos los procesos que la Junta Central Electoral (JCE) ha administrado, desde el año 2012 hasta la fecha.

Sin embargo, el dirigente político propuso que adicionalmente se asigne a cada partido un fiscalizador, para el conteo de los votos, lo que, a su juicio, es un hecho que favorece y fortalece el proceso electoral.

“Va a permitir que se convierta en experto en el conocimiento y manejo de los escáneres. Eso va a garantizar, incluso, el cuadre de las actas antes de transmitirlas”, añadió.

100 mil nuevos militantes a Fuerza del Pueblo

El también ex ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales infirmó que el partido Fuerza del Pueblo se propone anexarle a su padrón de militantes al menos 100 mil nuevos miembros o afiliados, dentro de los que cuentan personas que provienen de otras organizaciones políticas.

“Nos proponemos que por lo menos 100 mil militantes del partido busquen un nuevo afiliado. O sea, anexar a nuestro partido 100 mil nuevos militantes. Nosotros seremos durante sábado y domingo los responsables de las calles y callejones de la República Dominicana”, expresó.

Triunfo de Abel Martínez

El también ex ministro de Salud expresó su satisfacción por el triunfo que obtuvo el alcalde Abel Martínez en la consulta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a quien consideró como un joven político exitoso de la región del Cibao que merece lo que ha logrado.

Asimismo, Bausta Rojas manifestó que la victoria de Abel Martínez le ayuda a sanar un sabor amargo que tenía desde hace 3 años justamente.

El congresista opositor le sugirió a Abel Martínez que trabaje duro, porque para alcanzar la Presidencia de la República se requiere de mucho esfuerzo y sacrificio.

Al preguntársele su opinión sobre el bajo número de personas que votaron en la consulta del PLD en relación a elecciones internas anteriores, Rojas Gómez dijo que lo importante es que el proceso se hizo en orden y se reconoció un ganador en buena lead.

“Creo que con eso basta aunque fuera uno que participara; el valor que tiene es que nosotros vayamos entendiendo el espíritu democrático que debe reinar a lo interno de los partidos”, añadió.

Temas pendientes

Rojas Gómez consideró que el partido Fuerza del Pueblo debe tener una estructura media de por lo menos 200 miembros alrededor de cada recinto electoral. “Tenemos 4,500 recintos electorales y está pendiente colocar estructuras a cerca de 1,000 antes de que culmine el mes de diciembre”, indicó.

Sostuvo que esto debe producirse después que se aperture las aspiraciones en el nivel congresual y municipal.

Por otro lado, el legislador consideró que los partidos políticos deben prestarle atención al tema de los recursos que reciben por parte de la Junta Central Electoral (JCE). En este sentido, sugirió un acuerdo entre todas las organizaciones políticas para que les aprueben 5 mil millones de pesos, en vez de los RD$2 mil 200 millones que pretende el Gobierno.

Rajas Gómez deploró que el Gobierno pretenda asignar a los partidos apenas 2 mil 200 millones de pesos, mientras al Ministerio de la Presidencia se le asigna cerca de RD$60 mil millones adicionales “para ellos ser los responsables de repartir”.

Podría disputarle la candidatura a Leonel

El veterano político dejó entrever que en cualquier momento podría lanzar sus aspiraciones a la candidatura presidencial del partido Fuerza del Pueblo. “Aunque no tenemos un candidato presidencial, todos suponemos que puede ser Leonel, aunque yo puedo también aspirar esa posición y disputarse a Leone, pero, mientras tanto, lo que tenemos que dedicarnos es a trabajar”, manifestó Bauta Rojas Gómez.

Al ser cuestionado de si sería antidemocrático que se escoja al Dr. Leonel Fernández y Luis Abinader como candidatos presidenciales de sus respectivas organizaciones por medio de una asamblea de delegados, respondió que se trata de una prerrogativa que la ley pone a disposición de los partidos políticos.

“Esa es una decisión de cada apartido, eso no lo hace ni más ni menos democrático, si lo deciden los organismos del partido, si se adecúa a los mecanismos de la Ley de Partidos y de Régimen Electoral”, manifestó.

En ese orden de ideas, subrayó que el carácter democrático no debe estar vinculado a una participación masiva, sino a la decisión de utilizar uno de los métodos de elección que establecen las leyes electorales de la República Dominicana.

“Si existe la probabilidad de tener un candidato unificado, para qué nosotros vamos a abrir 3 mil recintos electorales para hacer una consulta y gastar un dinero que no tenemos, paralicemos y pongamos en riesgo un lunes que no se vaya a la escuela, porque los recintos fueron ocupados. Sin podemos hacer una asamblea establecida en nuestros estatutos y en las leyes electorales, ¿por qué no hacer? Si no violentamos la ley, los estatutos y la Constitución, ¡eso es democrático!”, argumentó.

Denuncia de padrón

Bauta Rojas negó que la Fuerza del Pueblo haya vaciado o transferido a su padrón interno militantes activos del Partido de la Liberación Dominicana, como denunciaron algunos dirigentes peledeístas que presuntamente no pudieron votar en la consulta ciudadana del pasado domingo.

Por el contrario, aseguró que la militancia de su antigua organización migró en gran medida al partido que preside el exmandatario Leonel Fernández. Asimismo, afirmó que más adelante iniciarán un proceso de juramentación de simpatizantes y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que estarían inconformes con el modelo de gobierno de Luis Abinader.

“Se van (del PRM) porque ellos prometieron cambio, prometieron que la comida iba a estar más barata, que iban a garantizar seguridad ciudadana y perseguir la corrupción. Esos elementos fundamentales que originaron el cambio, aparentemente esos militantes no lo perciben y han preferido venir a nosotros”, manifestó.

Crisis haitiana

El congresista opositor coincidió con amplios sectores de la sociedad nacional, respecto que a la solución de la crisis que afecta al vecino país de Haití no está en manos de la República Dominicana.

Dijo, en este sentido, que República Dominicana es el país que mayores aportes ha realizado para que se le busque una solución definitiva al problema haitiano, pero entiende que se le debe prestar atención a los que no han permitido que la democracia se desarrolle en esa nación.

“Los que propiciaron todos los golpes de estado en Haití y otros países de la Región, son los responsables fundamentales de la crisis, aparte de Francia, que es responsable de convertir la colonia más rica, en su momento, en el país más pobre del mundo”, manifestó.

Sin embargo, dijo que cree en la autodeterminación de los pueblos, por lo que sugirió que cualquier intervención extranjera debe ser solicitada por el pueblo haitiano.

Destaca aportes de RD a Haití

“Creo que tenemos que acompañar ese pueblo, pero seriamente, nosotros seríamos parte desde aquí. Ya lo hemos hecho de la peor manera, soportando la más intensa e inmensa migración ilegal, compartiendo la pobreza nuestra en materia de servicios de salud con ese pueblo, siendo solidario con ellos en todo momento”, añadió.

Recordó que República Dominicana fue el primer país en socorrer al pueblo haitiano cuando fue sacudido por el terremoto que dejó cientos de miles de personas fallecidas, así como en la solución de la crisis sanitaria que produjo un brote de cólera en esa nación.

“Fue el pueblo dominicano que se echó esa responsabilidad. Ya está bueno de que para de nuestra productividad dependa del pueblo haitiano. Comparto con el canciller de la República Dominicana de que esto es urgente, que no espera más”, manifestó.

Finalmente, llamó a Estados Unidos jugar el papel que le corresponde respondo la soberanía de Haití.