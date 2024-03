Frontera se mantiene en calma este lunes

SANTO DOMINGO, RD.-La zona fronteriza de Dajabón continúa en calma este lunes a pesar de la inestabilidad que se vive en el vecino país de Haití en los últimos meses.

Para el día de hoy, comerciantes haitianos cruzaron la frontera norte por el paso Fronterizo para acudir al mercado Binacional que desarrolla en el municipio Dajabón.

Desde tempranas horas la gran multitud de comerciantes acudió de manera organizada a realizar sus actividades comerciales sin ningún contratiempo, pero bajo las medidas de seguridad que mantienen las autoridades militares de República Dominicana en el lugar.

El 14 de este marzo, el portavoz de la Secretaría General de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, pidió a República Dominicana y a cualquier otro país, evitar las «deportaciones forzosas» de haitianos hacia un país que, claramente, no es seguro.

Esa petición fue asumida esta semana por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) que fue más lejos y solicitó a los países a los cuales huyen los haitianos que, en vez de deportarlos, los acojan como refugiados.

Los haitianos deben beneficiarse de la protección de refugiados y no ser devueltos a su país, donde las bandas hacen reinar el terror, indicó el miércoles pasado la Acnur.

El mercado binacional en Jimaní, provincia Independencia se desarrolló con normalidad el pasado jueves, aunque con poco flujo de compradores. Esto, pese a los disturbios y la fuga de más de tres mil delincuentes de carteles haitianos.

«Está malo, malo, todo está malo, no hay gente, no ha pasado nadie. No hay paso y si no hay paso la cosa está malo», dijo un comerciante haitiano.