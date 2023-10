Fiscal Rosalba Ramos revela solo el 8% de los casos que llegan a esa demarcación van a juicio

Santo Domingo, RD.- La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, informó que solo el 8% de los casos de conflicto que llegan a esa demarcación van a juicio, y que alrededor del 85 por ciento se resuelven a través del diálogo.

La magistrada Ramos quien lleva 5 años como fiscal titular del Distrito Nacional afirmó que su mayor legado ha sido acercar la fiscalía a la ciudadanía, a la gente.

Alrededor de 35 mil casos llegan anualmente a la fisalía del Distrito, siendo en su mayoría problemas de convivencia social y riñas. La Casa Comunitaria de Justicia, ha permitido la disolución de muchos casos que no son penales pero que podrian derivar en conflictos serios y en juicios.

Con una deficiencia de 30 fiscales, los 120 que actumente laboran en la fiscalia del Distrito Nacional, han redoblado esfuerzos para que los casos no se caigan, cumpliendo los plazos establecidos . “Lo ideal es que contemos con unos 150 fiscales como era anteriormente, esto nos permitir

Ia ser ás eficientes, nos toca conciliar, prevenir e investigar, parte fundamental para fortaleer los casos”.

La magistrada Rosalba Ramos aseguró que la fiscalía del Distrito está en su mejor momento.

“En estos cinco años he trabajado bajo perfil mediático, creo que es la mejor manera de llevar un caso, no me gusta referirme a ningún caso hasta que no este ya finalizada la investigación, y es que la presunción de inocencia siempre está a favor del imputado, aunque se presente acusación, solo una sentencia determina culpabilidad».

Dijo Ramos.