Figuras públicas lamentan muerte de Jhonny Ventura

Jhonny Ventura quien falleció la tarde de este miércoles a los 80 años de edad.

Santo Domingo, RD.- Varias figuras públicas han expresado a través de las redes sociales su sentir por la muerte inesperada del merenguero Jhonny Ventura.

La Primera Dama Raquel Arbaje expresó que el arte y la cultura dominicana ha perdido a una de sus grandes figuras más representativas.

El músico Jochy Sánchez manifestó su pesar por el fallecimiento repentino del merenguero Johnny Ventura, quien habría sufrido un infarto mientras viajaba a Santiago donde sostendrían una reunión para tratar varios proyectos.

La merenguera típica, Fefita La Grande, escribió "Yo no puedo creerlo Dios santo, ahora mismo no tengo palabras para expresarme, Jhonny Ventura, no sabes la tristeza tan grande que has dejado en nuestros corazones, padre celestial que dolor tan grande siento ahora mismo", fuero algunas de las palabras posteadas por la acordeonista.

La periodista Nuria Piera también se condolió por la partida del potro. “Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo”, escribiendo en su red social Instagram.

Contenido relacionado: Fallece el merenguero Johnny Ventura

El también merenguero Manny Cruz, quien se sintió consternado dijo: “Con el alma rota en mil pedazos, mi mentor, consejero, esto fue hace varias semanas, lleno de vida siempre aconsejándome y guiándome. Gracias Don Jhonny por todo. No se imagina cuanto lo extrañará. Que el señor lo tenga en la gloria, posteo Cruz.

La fusión Bonny Cepeda expresó el recuerdo del alcalde de Caballo como su estimado padre, al tiempo que dijo que se quedará “con tu último consejo ”.

Entre muchas más figuras que se han sorprendido por la partida a destiempo del destacado cantante, compositor, arreglista y músico Dominicano.

Jhonny Ventura quien falleció la tarde de este miércoles a los 80 años de edad.

Su deceso se produjo en la Clínica Unión Médica de Santiago.

Juan de Dios Ventura Soriano fue un destacado cantante conocido popularmente como ‘’El Caballo mayor’’, que ha llevado a la República Dominicana a su máximo esplendor con este ritmo, su carisma y su trayectoria.

Lea también: Johnny Ventura habría sufrido infarto en trayecto a Santiago

Johnny proviene de una familia matriarcal, en la que su madre se hizo cargo de sus hijos cuando su padre los abandonó, una madre soltera abnegada que les educó con el ejemplo y altos valores humanos.

’Mis hijos dicen que soy muy duro, pero yo pienso que soy flexible cuando me comparo con mamá, porque yo no les he aplicado, generalmente, la técnica de ‘’Jack Veneno’’ que mamá nos aplicaba a nosotros’’, manifestó durante su última entrevista en el programa Despierta con CDN.