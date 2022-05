Fenatrano retirará autobuses de corredor de la Charles de Gaulle

Santo Domingo, RD.- A raíz de los actos de violencia en el nuevo corredor de autobuses de la avenida Charles de Gaulle, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano) acordaron este jueves retirar los autobuses del sindicato que operan en el corredor de la avenida Charles de Gaulle.

También pactaron reducir la cantidad de vehículos de concho que operan en la ruta que se extiende desde Sabana Perdida hasta la Charles.

Rafael Arias, director ejecutivo del Intrant, y Juan Hubieres, presidente de Fenatrano, indicaron que el acuerdo establece que solo se mantendrán en la Charles de Gaulle la ruta que comunica hacia “Sabana Barrio y Barrio Nuevo”. Explicó que sus moradores los afectaba el recorrido en una sola dirección del corredor; debido a esto Fenatrano reubicará en otros puntos de Santo Domingo Este a los choferes que hayan quedado fuera.

Mientras que Juan Hubieres, presidente de Fenatrano, dijo que “es el acuerdo posible para llevar la tranquilidad, la paz y no queda todo el mundo contento pero es un acuerdo satisfactorio sobre todo para los usuarios que van hacia Sabana y Barrio Nuevo; esas dos rutas no concharán en la Charles, sino que darán un servicio tipo expreso y no habrá esa aglomeración de vehículos”.

Además, Arias manifestó que el Gobierno se encuentra trabajando en la implementación de un corredor que salga desde Sabana hasta la Charles.

La referida ruta hacia Sabana Perdida serviría de alimentadora del corredor de la avenida Charles de Gaulle.