Fejus pide a presidente Abinader auxiliar comunitarios de Villa Mella

Son individuos que no existen para el Gobierno

Santo Domingo, RD.- El presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social (Fejus), reverendo Fidel Lorenzo Merán, catalogó de dolorosa la situación de comunitarios en Villa Mella, quienes viven en la pobreza extrema y no cuentan con documento de identidad que les permita participar de los programas sociales creados por el gobierno.

El reverendo, solicitó al presidente Luís Abinader intervenir, de manera urgente en las comunidades con estas características, donde muchos perdieron su trabajo y otros no pueden accesar a empleos formales por no tener documento de identidad.

"Son individuos que no existen para el Gobierno, y estamos hablando de dominicanos que no participan de ningún programa del Plan Social de la Presidencial por no tener cedula".

Merán indicó que a través de Fejus está trabajando para lograr que la Junta Central Electoral (JCE) realice los trámites pertinentes y otorgue el documento de identidad a cada comunitario.

Agregó que, mientras tanto estos no tienen acceso a alimentos y requieren la intervención urgente del gobierno.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por Fidel Lorenzo durante la tercera entrega del Programa de Alimentos Solidarios de la Fundación Equidad y Justicia Social a madres adolescentes y adultos mayores que residen en la comunidad Los Morenos de Villa Mella.