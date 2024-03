Santo Domingo, RD. – La Federación Nacional de Discapacidad Dominicana (Fenadid) denunció este miércoles que funcionarios del gobierno del presidente Luís Abinader incumplen los mandatos de la ley orgánica de discapacidad y convenios internacionales, ratificados por el país.

Ángel Espinal, presidente de Fenadid calificó esa acción como abuso y dijo que da pena que servidores públicos ignoren acciones de ley de equiparación de oportunidades para la gente con discapacidad, como lo es la exoneración de un vehículo de motor, negada al profesional ciego, Kelvin Soto por el Ministerio de Hacienda, pese a este cumplir con todos los requerimientos.

“Hoy el compañero Kelvin, tras haber hecho una inversión y haber tomado un préstamo para la compra de un vehículo, cumpliendo estrictamente con todas las exigencias de la ley, corre el riesgo de perder su inversión, por la indolenciay capricho de funcionarios que le niegan este derecho”.

El presidente de la Federación de Discapacidad manifestó que el mandato dela ley es claro y no está sujeto a interpretaciones de funcionarios.

“Apelamos a la sensibilidad del presidente de la República para que no permita que en sugobierno se viole la ley 5-13, orgánica de igualdad de los derechos de las personas con discapacidad”. Clamó Espinal.

Otras violaciones

Otras violaciones de la ley tienen que ver con el no cumplimiento de la cuota mínima laboral de personas con discapacidad. Misma que en el sector público es del 5% y en el privado es del 2% de la empleomanía. Igual es la no accesibilidad del transporte y de los edificios públicos y la no existencia de una educación inclusiva, entre otras situaciones.

La República Dominicana protege los derechos de la gente con discapacidad en su propia constitución, en el artículo 58. Además tiene una ley orgánica por los derechos de estas personas y ha firmado acuerdos internacionales. Indicaron además que acciones como la denunciada contradicen los compromisos del Estado quisqueyano.

En el país, según organismos internacionales, no menos del 15%de la población tiene algún tipo de discapacidad. Esta representa más de un millón y medio de personas.