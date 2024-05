Se encuentran fuera de peligro internos intoxicados con espaguetis

Bonao, RD-. Se encuentran fuera de peligro los cuatros internos que resultaron intoxicados al consumir unos espaguetis en la cárcel de la Dirección Regional Cibao Sur Policía Nacional, con asiento en Bonao.

Los internos se identifican como Andrómedes Hernández, Edward Isaías Tineo, Marino Faña serrano, y Jhon Manuel Vásquez de la Rosa. Recibieron atención medica en el hospital Pedro Emilio de Marchena de la misma localidad. Lo mismo enviados nueva vez a la cárcel donde están en calidad de preventivos por diferentes hechos.

Según los primeros datos a Andrómedes Hernández, quien guarda prisión por violencia de género le llevaron los espaguetis y los demás comieron de la cena, resultando intoxicados.

La dirección Regional Sur profundiza las investigaciones para dar con el paradero de la persona que llevó dicha comida.

Otras intoxicaciones

Alumnos de la escuela Madre Teresa de Calcuta se intoxican con almuerzo escolar.

Padres de alumnos de la escuela Madre Teresa de Calcuta, en Cabayona, Santo Domingo Oeste, denunciaron que alrededor de 27 estudiantes se intoxicaron al ingerir el almuerzo escolar del martes.

El almuerzo del pasado martes en la Escuela Madre Teresa de Calcuta fue una pasta con carne, en aparente estado de descomposición.

“En el mes antepasado, me dicen: abuela, yo no como la comida porque tiene gusanos. Ayer se intoxicaron porque mandaron unos coditos con pedacitos de carne, pero no se dieron cuenta de que los de arriba estaban buenos y los de abajo estaban babosos, hedían como a cloro. Entonces, ¿a quién se le ocurre darles una comida así a unos niños que duran ocho horas sentados ahí? ¿Eso es alimento?”, expresó María Torres, madre de un alumno.

Los niños fueron ingresados en diferentes centros de salud de Santo Domingo Oeste, algunos ya están en sus hogares.

“Eso les ocasionó dolor de estómago, náuseas, mareos, dolor de cabeza y vómitos e inclusive, hubo unos nueve niños ingresados en el Hospital Dr. Vinicio Calventi en la Emergencia de Pediatría”, dijo Olis Pérez, padre de alumno.

No es la primera vez que suceden casos de intoxicación en la escuela, este padre asegura que su hijo en otra ocasión también sufrió situaciones estomacales por ingerir una leche del desayuno escolar.

“Por lo menos, al niño mío esta es la segunda vez que le pasa. Se ha intoxicado. Una vez y fue con una leche y ahora fue con el almuerzo”, indicó Rafael de la Cruz, padre de alumno.

Piden a las autoridades correspondientes prestar más atención a los alimentos que ofrecen a los estudiantes en los centros educativos para evitar situaciones como estas.