Faride Raful y ministra de la Mujer encabezan concentración por tres causales, a favor del aborto

Santo Domingo, RD.- En un hecho inusual, la senadora del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Faride Raful, y la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, encabezaron las protestas de hoy frente al Palacio Nacional, a favor de las tres causales del aborto.

Ellas lideraron al grupo de feministas que instaló frente a la casa de Gobierno unos campamentos, para que el presidente Luis Abinader interceda con los legisladores, a favor de las tres causales del aborto, que representan las miembros de la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres.

Ellas exigen que se despenalice el aborto del Código Penal de la República Dominicana, abogan por sus derechos reproductivos y sexuales, y rechazan la ley especial propuesta para buscar un bajadero a este tema.

“Apelamos a la sensatez de los diputados y diputadas”, expresó la senadora Faride Raful en pleno acto, y añadió: “Yo sigo defendiendo lo que hemos defendido, el garantizar los derechos de las mujeres”.

Raful respalda plenamente las tres causales y entiende que este tema no puede esperar más para su aprobación. Acusó al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de esta situación.

La Ministra de la mujer fue más lejos y reveló que el presidente Abinader apoya las tres causales y que se despenalice el aborto.

Raful leyó un manifiesto, que dice: “Los gobernantes y funcionarios de esta nueva gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) hacemos un llamado a los diputados, las diputadas, senadores y senadoras a que garanticen las libertades y derechos de las mujeres y que ratifiquemos a la ciudadanía que estamos comprometidos con las tres causales. Llamamos a nuestros compañeros y compañeras de nuestro partido a que asuman la postura oficial de la Dirección Ejecutiva del PRM, en la que nos comprometimos a garantizar la vida, la salud y la dignidad de las mujeres con la inclusión de las tres causales en el Código Penal. El Congreso y el Gobierno no pueden faltarle a la confianza de la ciudadanía, que a pesar de las trabas puestas por el Partido de la Liberación Dominicana se atrevió y votó por el cambio. Este Congreso debe de diferenciarse del libreto peledeísta, que tenía en un segundo plano los derechos de las mujeres. Hoy, las mujeres dominicanas apuestan al PRM para hacer posible el cambio que se merecen. Nos dirigimos, también, al honorable presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y al presidente del PRM, José Ignacio Paliza, para que con el liderazgo que ejercen en el partido logren el sí de todos los congresistas y las congresistas perremeístas. El PRM no puede permitirse quedar en la historia como enemigo de los derechos de la salud de las mujeres dominicanas. ¡Ese no es el PRM por el que nosotras las mujeres votamos! Si creemos en una sociedad igualitaria tenemos la obligación de apoyar políticas que amplíen el ejercicio del derecho de las mujeres. Por tal razón, el derecho a las tres causales no puede seguir esperando más, es una deuda que se tiene con el 50% de la población dominicana…”.

