Santo Domingo. RD. -Una familias de la Urbanización Brugal en Hato Nuevo Manoguayabo, reclama el pago de una indemnización por la destrucción de sus viviendas por parte del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), en unos terrenos de los que aseguran tener títulos de propiedad.

Los afectados dijeron que desde hace algún tiempo, el gerente del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) con asiento en Haina, general retirado Reyes Suárez del Orbe se presenta con militares y policías al lugar destruyendo sus viviendas. Explicaron que tienen títulos de propiedad y una serie de documentos que los acreditan dueños legitimos de ese lugar.

«Yo tenía mi casa hecha ahí a nivel de platos, ellos llegaron sorpresivamente me destruyero lam casa. Ahora no me quieren dar la cara. Dice el general retirado Reyes Suárez del Orbe dice que él no hacho ningún desalojo. Yo no hablo de desalojo, porque no estaba notificadapara para desalojo». Dijo Riquerma Montero, afectada.

La señora Riquerma Montero una de las afectadas, sostuvo que de manera abusiva el funcionario del CEA, acompañado del fiscal Francisco Mendez destruyeron todo su sueño.

Los denunciantes indicaron que han instrumentado una demanda en contra del gerente del Consejo Estatal del Azúcar, Reyes Suárez del Orbe. Sin embargo dijeron que en la fiscalía de Santo Domingo Oeste se han visto torpedeados por las autoridades.