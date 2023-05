Fallece exprocurador general de la República Virgilio Bello Rosa

Santo Domingo, RD.- Falleció la tarde de este jueves el exprocurador general de la República Virgilio Bello Rosa debido a complicaciones de salud, según informó su hijo, Wilfredo Bello, en las redes sociales.

Bello Rosa fue procurador general de la República en los primeros años del gobierno del expresidente Hipólito Mejía.

Nació en La Joya, en San Francisco de Macorís, el 20 de enero de 1939. Hijo de los señores Martín Bello y de Luz América Rosa Mercedes, Sus padres se divorciaron, cuando era un niño muy pequeño y que no tenía conocimiento. Su madre se dedicó al cuidado y atención de su hijo y nunca se separaron.

Vivió en Castillo, junto a su madre y allí hizo sus primeros estudios primarios hasta el segundo. Luego, completó sus estudios en El Abanico. Realizó su bachillerato en Castillo. Vino a Santo Domingo en el año 1960 a estudiar a la Universidad de Santo Domingo. En ese Centro de Estudios fue miembro y dirigente del grupo estudiantil FRAGUA, llegando a ser miembro del Consejo Universitario, en representación de los estudiantes universitarios.

Cuando vino la comisión del PRD al país, encabezada por Ángel Miolan, Nicolás Silva y Ramón A. Castillo, fue de los primeros que se inscribió a esa institución política. En su pueblo de Castillo fundó el PRD, aunque no vivía allí.

No se pudo graduar en 1965, debido a que dicha universidad fue cerrada por el estallido de la Revolución de Abril del 1965. Participó de manera activa en dicho movimiento, atreves del Comando Pedro Caba, en Ciudad Nueva como dirigente político.

Se graduó de doctor en Derecho en 1966. Fue un opositor al Gobierno de los Doce años del Lic. Joaquín Balaguer Ricardo. Se dedicó a defender en los tribunales a los presos políticos del aquel régimen. Cayó preso en varias ocasiones por sus posiciones políticas.

Por muchos anos impartió docencia en la Facultad de Humanidades y en el Colegio Universitario de Historia. Fue Decano de la Facultad de Humanidades. Aspiró a la rectoría de la UASD, pero fue bloqueado.

Se matrimonió con la doctora Miriam González Duran (pediatra) y procrearon cuatro hijos: Virgilio, Wilfredo, Luz Indhira y Nathalie Bello González.

Fue Miembro de la Comisión Política del PRD. Dirigió los trabajos de la convención para elegir al candidato a la presidencia de la República, en 1999. Fue Delegado Político del PRD ante la Junta Central Electoral.

En el Gobierno del Dr. Salvador Jorge Blanco, Virgilio Bello Rosa fue nombrado como CONES

En el Gobierno de Hipólito Mejía Domínguez fue nombrado como Procurador General de la República, el 16 de agosto del 2000. El Dr. Bello Rosa renunció a su posición y dijo:“En el tercer gobierno, el de Hipólito Mejía, fui Procurador General de la República, y renuncie porque no estaba de acuerdo con algunas cosas. Yo envié a algunos funcionarios del PLD por corrupción, yo quería someter a algunos perredeistas y no me lo permitieron y por eso renuncié”.

Representó al expresidente de la República, doctor Salvador Jorge Blanco y algunos de sus colaboradores en el juicio contra la denuncia—querella interpuesta por el doctor Marino Vinicio Castillo Rodríguez, del 31 de octubre de 1986 por violación de varios artículos del Código Penal Dominicano.