¿Existe una agenda oculta de la ideología de género?

Santo Domingo, RD.-Igualdad de género para algunos, adoctrinamiento de los infantes para otros. Organismos internacionales aseguran que la lucha es por los derechos sexuales y reproductivos. Mientras, que sus opuestos dicen que su finalidad es promover el aborto, y la anticoncepción como instrumentos de control de natalidad.

En el programa Reporte Especial con Julissa Céspedes se presenta una investigación para dejar establecido si la génesis de la ideología sería el feminismo de género.

La investigación comienza con la pregunta de que si es el sexo una construcción social. Para el psiquiatra Rafael García Álvarez, director de la director de la Escuela de Sexualidad Humana, el sexo tiene mucho que ver con lo que son las tendencias. Las corrientes hoy día. Pero hay que partir de que se es hembra o se es varón. Si usted tiene una confusión con eso, entonces trabajemos esa confusión, trabajemos tus ideas.

La Agenda 2030 exige tener una familia pequeña o de plano no tener hijos, ser veganos o vegetarianos, asumir como un derecho de salud reproductiva el aborto. El adoctrinamiento en la ideología de género y pro homosexualidad. Además, impulsar el supremacismo feminista, no usar auto, sino bicicletas, no usar combustibles, permitir las invasiones, entre otras cosas.

Rango científico en ideología de género

Para Fernando Abreu, Presidente de Única Vía, los objetivos vienen “directamente del Manifiesto Comunista. En el capítulo dos, Marx divide a la sociedad entre opresores y oprimidos, y en el tema de ideología de género viene siendo los oprimidos, trans LGTB contra los CIS, como le llaman ellos, que son los que no son trans»

Desde muchos ámbitos de poder, desde los años 60, se buscó dar rango científico a la ideología de género que está presente en todas las agencias de las Naciones Unidas desde los años 90. Esto son en el Fondo para la Población, UNICEF, UNESCO, OMS, PNUD, ONU Mujer, ONU Derechos Humanos entre otras.

El punto de encuentro fue cuando la ONU dio lugar, en sus conferencias quinquenales de los abusos del hombre sobre la mujer en la segunda mitad del siglo XX. En particular en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing en 1995. La identificaron como una perspectiva de género, el feminismo dio lugar a la más legítima lucha por la igualdad masculino femenina; tales como la conquista del derecho al voto, a la educación superior, a la independencia económica, al derecho de propiedad. Pero surgieron otros feminismos, como el de género y ya esas conquistas no eran suficiente.

Asimismo, se presenta que el feminismo de género, una de las vertientes de ese movimiento.La liberación de las mujeres llegaría tras abolir el género; el fin de los roles y estereotipos que producen su opresión. Promoviendo que no hay nada natural en la distinción de hombre y mujer. Que los roles son una construcción cultural que oprime a las féminas. Y que la función reproductiva de la mujer es una institución opresora, entre otras cosas.

“Hoy día tenemos más de 50 clasificaciones diferentes. Se comienza con LGTB, CU, fluido sexual. Hay de todo en eso. Pero lo que yo digo que hace miles de años la sexualidad era tan rica como se quiera hacer ahora”, considera Rafael García Álvarez, director de la Escuela de Sexualidad Humana

El aborto en la agenda 2030

Uno de los primeros pasos que dio la ONU en su lucha por la igualdad de género y empoderamiento de la mujer fue promover la legalización del aborto. El 28 de septiembre del 1990 se proclamó como el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, también conocido como Día por la Despenalización y Legalización del Aborto en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe.

A la fecha las leyes sobre aborto varían drásticamente en todo el mundo: en algunos países es una decisión personal, en otros es completamente ilegal. Y en muchos países los abortos solo se aceptan en ciertas situaciones, como malformaciones fetales o en casos de violación. En Cuba desde el 1965 es legal interrumpir el embarazo. En Puerto Rico desde el 1974, Uruguay lo legalizó en el 2012, en Argentina se permite desde el 2020, México lo legalizo en el 2021 y Colombia en el 2022.

Surinam, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Haití y República Dominicana el aborto está prohibido.

Como la agenda 2030 ve la comunidad LGBTI

Paulatinamente con la lucha de los derechos de la mujer, los organismos unieron a esa lucha la visibilización de las personas de la Comunidad LGBTI. Por ello se habla que detrás de estos también existe una agenda para esa minoría.

Desde hace años, la palabra definir se volvió sinónimo de limitar. Por lo que hay personas que no se siente cómodos. A continuación presentamos algunas de las últimas orientaciones o preferencia sexuales que se han conceptualizado:

La pansexualidad es la atracción sexual hacia algunas personas, independientemente de su sexo biológico o identidad de género.

La asexualidad podría considerarse una falta de orientación sexual, pues las personas asexuales no sienten ni atracción física ni sexual hacia ninguna persona.

El agénero es aquella persona que no se identifica con ningún género. Su identidad sería destacada como nula.

La skoliosexualidad es la tendencia sexual orientada a géneros no binarios, es decir hombres o mujeres. Se sienten atraídos por personas e inter género

La Agenda 2030 ha recaudado recursos millonarios

Las Naciones Unidas indica en su página web que para los Derechos Humanos, por sus siglas ACNUDH, a noviembre del 2022 ha recibido de sus donares más de 221 millones de dólares. Esta agencia es una de las principales defensoras del colectivo LGBTI y sus principales donadores de este año son:

ACNUDH publicó un video interactivo de como desde el 1790 muchos países han dejado de prohibir las relaciones en personas del mismo sexo. Por lo que queda claro que esta comunidad ha conquistado luchas.

Como ven el lenguaje inclusivo

Para el año 2018 la ONU empezaba a hablar de la utilización de un lenguaje inclusivo no sexista. De acuerdo con estos, porque el lenguaje es uno de los factores clave que determinan las actitudes culturales y sociales. Emplear un lenguaje inclusivo en cuanto al género es una forma sumamente importante de promover la igualdad y combatir los prejuicios de género.

Por lenguaje inclusivo en cuanto al género se entiende la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género.

La utilización de morfema “e” para nombrar a las personas que no se identifican con el género binario; es decir, hombre o mujer. El todes incluye a muchas personas como los queer que son personas que fluyen entre el género masculino y femenino. También están los intersexuales, términos que reemplaza la palabra hermafrodita. La misma define a la persona que tiene características sexuales femeninas y masculinas: genitales y sistema reproductivo.

Agenda 2030 norma la orientación sexual

El lenguaje inclusivo y promover la igualdad de género no es el único paso que se ha dado. Normalizar las orientaciones sexuales también es parte de la meta de la Agenda 2030. Permeando la educación sexual de las escuelas, llegando incluso a los dibujos animados.

Con la educación sexual integral se entrelazan tres objetivos de la Agenda 2030: está el 3 que busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. El 4 que pretende para el 2030 una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Y el 5 de igualdad de género y empoderamiento de la mujer.

El objetivo, según la UNESCO, es el aprendizaje transversal de conocimientos basados en datos empíricos, habilidades, actitudes y valores. Esto para que todo el mundo pueda disfrutar de una sexualidad sana, digna y basada en el respeto.

El año pasado llegó hasta las escuelas, el Gender Neutral. Es una tendencia que busca crear una moda sin género, es decir, eliminar las etiquetas en la ropa que diferencian entre lo masculino y femenino. Por esto la revolución de las faldas se acercó a los colegios españoles. Mientras en Reino Unido más de 80 colegios adoptaron políticas de uniformes neutros. Y en la región en el 2019 jefa de gobierno de la ciudad de México en ese momento Claudia Sheinbaum decidió promover la igualdad de género con uniformes neutros.

Uno de los hechos que más ha causado conmoción es que desde hace algunas décadas, las solicitudes de cambio de sexo entre niños y adolescentes se han disparado de forma alarmante, en Estados Unidos y en Europa.

En Estados Unidos y la región

La población estadounidense, mayor de 13 años, que se considera transgénero, asciende a los 1,6 millones de personas. Una identidad que es asumida con mucha más frecuencia entre adolescentes de 13 a 17 años. La cantidad de niños y adolescentes que ha realizado la transición de género es indeterminada.

Uno de los casos más mencionados es el de Cattaleya, una niña transgénero que inicio la transición a los 7 años en Ecuador.

Los medios también señalan numerosos casos, en que los niños, adolescentes y adultos han dicho que se arrepiente de haber realizado la transición de género.

También se ha vuelto común las películas, y muñecos animados que le dan visibilidad a la comunidad LGBTI. Un ejemplo de estos es la serie infantil de Peppa Pig, que incluyó en sus personajes una pareja de osos lesbiana. También está la serie animada Arthur, en donde Mr. Ratburn salió del closet tras contraer matrimonio con Patrick.

“A mí no me gusta el sexo en la infancia desde ningún punto de vista. Que vean nada que tenga relacionado con sexo. ?ero no creo que un beso sea una manifestación sexual, sino una manifestación de cariño y de ternura. Lo que a mí me preocuparía es pensar que los niños y las niñas, porque vean a dos personas del mismo sexo dándose un beso, van a asumir una orientación sexual”, considera la feminista Yildalina Tatem.

En la República Dominicana se han dado varios pasos en esa dirección, se intentó plasmar en el proyecto de reforma del Código Penal. Se intentó implementar la igualdad de género en las escuelas, pero los intentos fueron fallidos.

Por Ángela Ramírez