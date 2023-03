Ex embajador de Estados Unido en RD asesora a ministerios en sus relaciones con EE.UU

Santo Domingo.-El ex embajador de Estados Unidos en República Dominicana James Wally Brewster (2013-2017) mantiene una dinámica agenda de negocios en el país tras su salida de la misión diplomática. Según dijo, su empresa Patino Brewster & Partners ha recibido múltiples solicitudes de asesoría y consultoría de clientes locales para las áreas comerciales y de relaciones internacionales por lo que, aunque su residencia oficial se mantiene en Dallas, optó junto a su pareja Bob Satawake en adquirir una residencia en la elegante urbanización Casa de Campo en La Romana.

En una conversación con la periodista Katherine Hernández en su programa Siendo Honestos, Brewster afirmó que entre sus clientes está el actual gobierno dominicano. “Estamos actualmente trabajando con un par de ministerios aquí en Republica Dominicana en la construcción de relaciones con Estados Unidos, trabajamos también en conectar al embajador de Haiti y su relación con Estados Unidos y existen otros gobiernos con los que también trabajamos”, explicó.

Brewster negó la posibilidad de volver a encabezar la delegación diplomática al decir que “no cree que sería lo correcto” y justificó que la administración Biden aun no tenga embajador en el país al considerar que se trata de un proceso complejo al tiempo de negar que las relaciones bilaterales estén pasando por un mal momento, “Existen algunos republicanos como Ted Cruz de Texas y otros que sencillamente pueden bloquear una nominación aunque esto ralentice y le haga daño a nuestras relaciones internacionales porque ralentiza el proceso de manera tremenda. No lo tomemos personal, hay una excelente relación con Estados Unidos”, sostuvo.

La corrupción sigue aquí

Durante su gestión como embajador entre los años 2013 y 2017, Brewster se caracterizó por no dorar la píldora cuando se trataban temas como la lucha contra la corrupción y consultado sobre ese particular, casi seis años después de dejar sus funciones, el norteamericano sentenció que aunque hay una mejoría en esa área aun falta mucho.

“Lo que tiene que ver un gobierno es que cuando hace cambios institucionales va a tomar tiempo (…) “Pienso que eso continúa aquí (la corrupción). Estoy seguro que después de esta entrevista muchos dirán “no, no hay corrupción”, no puedes hacer una declaración genérica pero sí hay unos cuantos y creo que la gente sabe quienes son, la gente a veces tiene miedo de exponerlos, pero en algún momento la sociedad tiene que decir “estás robándole a la gente, estas impactando nuestra sociedad”, sostuvo.

Niega Obama quisiera introducir agenda LGBT en RD

El nombramiento del Embajador Brewster como Embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana en 2013 fue histórico y generó fuertes críticas en sectores religiosos y conservadores pues se trataba del primer representante diplomático abiertamente gay en servir a los ese país en el Hemisferio Occidental.

“El presidente Obama nos dio una plataforma y creamos una conversación en RD incluso antes de llegar, cuando quizás la conversación era algo que se hacía a puerta cerrada. No tuvimos esa conversación con Obama porque él no lo ve como un problema. (…) No se habló de eso, El presidente Obama me ve como persona, me vio como alguien que ama el beisbol y que tenia muchos amigos y familia ya aquí en Republica Dominicana”

Consultado sobre si fue demasiado lejos al acudir con su esposo a una escuela durante su gestión como embajador, Brewster insistió en que hizo lo correcto. “Lo haría nuevamente, nosotros estábamos representando a Estados Unidos, estábamos sirviendo. La idea de que estábamos ahí, es desafortunado que haya gente que crea que nosotros tenemos vamos a tener algún impacto sobre sus hijos, no tenemos ese poder. Yo nací gay, esto no es algo que aprendí o que alguien me enseñó, o que yo decidí, ha sido demostrado que esta en tu ADN. Nunca hablamos de temas LGBT frente a niños, es ridícula esta conversación.

La comunidad internacional no está actuando en Haití

James Brewster explicó que la crisis de Haití es un gran desafío para el país y para la comunidad internacional que dice, debe seguir siendo presionada. “La gente esta lidiando con problemas de seguridad alimentaria, no hay agua, están lidiando con violencia y secuestro. Tenemos que recordar que son 10 millones de personas sufriendo y dependerá de nosotros una solución, no podemos darnos por vencidos. Estados Unidos debe tomar ese liderazgo y es lo que estoy patrocinando en Washington y voy a continuar”, afirmó.

El ex funcionario agregó que “la comunidad internacional como quiera que funcione, tiene que unirse para determinar cómo va a ser ese apoyo de seguridad para hacer elecciones, para tener rutas seguras que permitan llevar agua, comida. Es un gran reto pero no podemos pensar que va a pasar solo”.

Por Katherine Hernández