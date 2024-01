Cotuí, RD. – La Asociación de Estudiantes Universitarios Cotuisanos denunció que la pasada presidenta Yesmerlin Acosta y sus directivos se rehúsan a entregar documentaciones y todos los pormenores de la institución tras vencer el plazo de su gestión.

Asimismo, los estudiantes agrupados en este órgano indicaron que durante 6 años esa asociación se mantuvo sumergida en un total hermetismo. Aseguraron que no se rendía cuentas de gastos, ingresos y otros detalles.

Entre tanto, los estudiantes advirtieron que llevarán este caso ante la justicia en los próximos días.

«A nosotros no se nos ha dado una respuesta en base a lo que ha pasado en esos seis años. No sabemos en qué condiciones están las guaguas, no sabemos que tienen, no se hadado una rendición de cuentas, no se ha dicho nada. Solamente ha venido a entregar eso que está ahí y las cuatro paredes.

Dijo Keudy Vasquez, presidente electo Aseuco».