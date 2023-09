Estado dominicano: ¿responsable de la muerte de David de los Santos?

Hoy se cumplen 490 días desde que David de los Santos dejó este mundo, víctima de actos de tortura y barbarie que lo arrebataron de nosotros. El programa de investigación Reporte Especial con Julissa Céspedes hurga nuevamente en la odisea de esta familia desamparada por la justicia.

El certificado de defunción no miente: su muerte fue un homicidio. Aunque algunos de los responsables ya han sido condenados, aún hay otros que la familia de David considera culpables y que siguen libres en nuestras calles.

Los días desde el miércoles 27 hasta casi la madrugada del viernes 29 se convirtieron en una agonía para su familia, sin noticias de David. Fue a través de una llamada telefónica que se enteró que David había sido detenido en Ágora Mall y trasladado al destacamento del Naco.

En un decidido acto por esclarecer la verdad detrás de la trágica partida de David de los Santos, sus familiares están nuevamente en los tribunales del país, dispuestos a desentrañar los misterios que rodean su muerte.

En esta nueva fase de búsqueda de justicia, se alza una demanda dirigida al Estado Dominicano, cuya presunta negligencia y falta de acción han sido señaladas como factores cruciales en este desgarrador suceso.

La familia De los Santos Correa enfrenta un camino lleno de desafíos legales para descubrir la verdad detrás de la serie de acontecimientos que condujeron a la partida de David. Desde una golpiza sufrida en un destacamento policial tras un incidente en Ágora Mall hasta la presunta negligencia en la atención médica que le siguió, el caso se presenta como una serie de fallos sistémicos que claman por respuestas.

«El sistema le falló a David por todo lado por media que donde el sistema prácticamente comenzó a fallarle a David fue cuando David desaparece. Y justamente ese mismo día que desaparece, que fue ese miércoles 27 de él del 2022, el miércoles día 27 de abril, nosotros ya estábamos. David no acostumbraba que a salir y no llegar a la casa sin avisar nunca «, declaró Sugeidy Correa, Hermana de David.

Esta búsqueda de justicia no solo apunta a encontrar culpables, sino que plantea una cuestión mayor: ¿Hasta qué punto el Estado Dominicano cumplió con su deber de proteger y garantizar la seguridad de sus ciudadanos?.

Tras una sentencia que estableció la culpabilidad penal de los agentes de la Policía Nacional, la mirada se posa en la responsabilidad institucional. La atención se concentra en que la entidad responda por la indemnización a la familia, subrayando así la implicación directa del Estado dominicano en esta tragedia. El tribunal, mientras acogió la demanda civil contra los individuos involucrados, los condenó al pago de una suma de 20 millones, cifra que los condenados no podrán pagar.

El sistema de salud falló de manera trágica en el caso de David de los Santos. Después de sufrir golpes y maltratos en un destacamento policial, su estado de salud era precario cuando llegó al Hospital Moscoso Puello. Los familiares y amigos que estaban a su lado se dieron cuenta de que su condición no solo se debía a las heridas visibles, sino también a la falta de atención médica adecuada.

La demora en brindarle la atención necesaria y la aparente negligencia dejaron en evidencia una falla más en el sistema, ya que el derecho fundamental a la salud fue negado en un momento crucial.

Sugeidy Correa, hermana de David de los Santos afirma los siguiente: «Tenía una indicación debajo del cuerpo. Tenía algo como que le mandaron a hacer. Cuando en ese mismo momento pasó una doctora y dice Pero esa paciente todavía no le han hecho eso, dijo una doctora. Todavía no le han hecho eso. Ahí es cuando entonces yo comienzan leer ya comenzó a moverse. Yo lo que estaba era loca porque yo al ver a mi hermano así fue un impacto muy fuerte que todavía estoy sufriendo muchísimo esa consecuencia. Yo no me concentro con nada y mi mamá mucho menos, Por eso no está aquí.»