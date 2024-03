Santo Domingo, RD.- La muerte sospechosa de una bebé de cuatro meses en una guardería ha dado mucho de qué hablar en los últimos días.

Por esto es programa de investigación “Desclasificado con Addis Burgos”, presentó un informe sobre este caso donde tuvo acceso a imágenes exclusivas de la niña muerta con hematomas en su frente.

Además, un encuentro con la persona responsable de la guardería donde se encontraba la niña.

La muerte no esclarecida de la bebe Franyeli Elizabeth Encarnación, de cuatro meses, ha consternado a esta familia, su madre, Jhandys Massiel Pérez, la describía como su milagro esperado, ya que su sueño era tener una niña.

Narra que la niña nunca se había enfermado y no presentaba ningún problema de salud.

“Mi bebe nace el 18 de septiembre del año pasado, mi bebe me la entregaron una bebe sana no tenía problemas respiratorios, no tenía ningún problema, de ahí mi bebe fue creciendo en salud en alegría era como yo siempre decía mi bebe soñada”, agregó.