Empresarios no asisten a encuentro con encargado de Negocios de Embajada EEUU

Santo Domingo, RD.- Luego que el empresario Celso Marranzini recomendara al CONEP y a la Asociación de Industrias (AIRD) no asistir al encuentro de la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr), en protesta por lo que consideró “intromisión y atrevimiento” de la Embajada de Estados Unidos en el país que denunció través retención de sus nacionales por el color de piel, ha sido notoria la ausencia de la cúpula empresarial.

El presidente saliente del CONEP, Pedro Brache, dijo a CDN que ya tenía pautado una actividad en el Ministerio de Trabajo que coincidía con la de la Cámara Americana de Comercio.

«Nosotros por casualidad sí tenemos un almuerzo en el Ministerio de Trabajo que se había planeado con mucha anterioridad para nosotros no es nada de boicot ni mucho menos. Nosotros somos miembros de la Cámara Americana de Comercio. Yo he sido pasado director de Amchamdr y he apoyado todas sus actividades«, dijo al ser abordado durante un acto en la Dirección General de Aduanas.

Otro de los empresarios ausentes en el acto de la Amchamdr, es Celso Juan Marranzini, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

Las declaraciones de los Estados Unidos en las que acusa al país de racista con las repatriaciones de indocumentados haitianos, ha sido sido rechazado. También criticado en los últimos días por diferentes sectores.

El orador invitado de la actividad por el día de Acción de Gracias es Robert Thomas, encargado de Negocios de la Embajada de los Estados.