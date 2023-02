Embajadora desmiente que dominicanos viajarán sin visa a Europa

Santo Domingo, RD.- La embajadora de la Unión Europea en la República Dominicana, Katja Asfheldt, aclaró que por el momento el sistema de visado en Europa no prevé una revisión de la lista de países que necesitan el visado Schengen para entrar a territorio europeo.

Asfheldt ofreció las declaraciones a propósito de la información dada por la directora general de Pasaportes, Digna Reynoso, de que los dominicanos viajarán a Europa sin necesidad de visa a partir del 2025, solo con un pasaporte electrónico.

“Por ahora no podemos abrir esa lista porque en Europa estamos en un momento de reflexión sobre la política migratoria. No sé de dónde sale esa noticia. Pero no podemos confirmar”, indicó la diplomática.

Dijo que el primer paso para que los dominicanos puedan ir a Europa sin necesidad de visa es tener un pasaporte con datos biométricos.