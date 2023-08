Embajador afirma acuerdo con Guyana garantizaría seguridad energética y alimentaria en RD

Santo Domingo, RD. – La firma de seis memorandos de entendimiento entre el presidente Luis Abinader y su homólogo de la República Cooperativa de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, con el propósito de construir una refinería, explotar un bloque de petróleo, establecer una planta petroquímica y colaborar en la producción agrícola, podría ser el punto de partida para garantizar la seguridad energética y alimentaria en la República Dominicana.

Así lo afirmó este jueves el recién designado embajador de la República Dominicana en Guyana, Ernesto Torres Pereyra, durante su participación en una entrevista en el programa «Despierta con CDN», que se emite de lunes a viernes de 7:00 a 9:00 de la mañana por el canal 37.

Pereyra resaltó que este acuerdo refleja el interés de ambos países en colaborar en diversas áreas. Además, enfatizó que estos seis memorandos demuestran el nivel de confianza que las autoridades de Guyana tienen en la República Dominicana.

Aunque señaló que el Estado dominicano no tiene experiencia en la producción de petróleo, el funcionario afirmó que el sector privado dominicano es muy dinámico, lo que aseguraría uno de los aspectos clave de esta alianza estratégica: la seguridad energética nacional.

El embajador aclaró que los detalles técnicos de estos memorandos de entendimiento se definirán posteriormente a través de grupos de trabajo dedicados a cada punto específico.

Por qué sembrar en Guyana y no aquí

Al abordar la pregunta sobre por qué la República Dominicana prefiere cultivar maíz y soya en Guyana teniendo disponibilidad de tierras para la agricultura en el país, el diplomático explicó que se trata de una estrategia a largo plazo para garantizar la seguridad alimentaria no solo en Guyana y la República Dominicana, sino también en otros países del Caribe.

Añadió que la idea no es simplemente arrendar tierras para la producción en Guyana, sino establecer una iniciativa que brinde prosperidad y seguridad alimentaria a toda la región.

El embajador también destacó que Guyana dispone de una gran cantidad de tierra fértil sin explotar y abundante agua, pero necesita no solo inversión de capital para aprovechar estos recursos, sino también habilidad y experiencia práctica (know how).

País pequeño con abundante riqueza

Recordó que Guyana tiene una población pequeña, inferior a un millón de habitantes, y abarca un territorio de 215 mil kilómetros cuadrados, siendo uno de los países con menor densidad poblacional en el mundo.

Pereyra sostuvo que dado el dinamismo del sector privado dominicano y su experiencia en diversos campos productivos, la República Dominicana puede contribuir al desarrollo de Guyana.

Respecto a los acuerdos firmados, explicó que ambos gobiernos han acordado establecer equipos de trabajo para dar seguimiento a cada uno de los puntos acordados. Además, señaló que Guyana requerirá mano de obra calificada en varias áreas, lo que representa una oportunidad para que los dominicanos colaboren en su proceso de desarrollo.

En relación a la economía dominicana, que es la más robusta en el área del Caribe, el embajador subrayó que la agenda nacional no implica compromisos de cambiar ningún estatus, sino que la colaboración en el desarrollo de Guyana será el enfoque al invertir en ese país.

Temas consulares

En cuanto a temas consulares, expresó que se designarán funcionarios para ayudar a la comunidad dominicana residente en la República Cooperativa de Guyana, la cual cuenta actualmente con alrededor de 200 ciudadanos.

Pereyra destacó que los presidentes Luis Abinader y Mohamed Irfaan Ali no solo comparten una visión común, sino que también tienen una química especial debido a su enfoque en valores y su visión de futuro, así como su interés en la integración regional.

Para finalizar su participación en la entrevista con CDN y elCaribe, Ernesto Torres Pereyra comentó: “Existe una fraternidad entre ambos líderes. Creo que esta comunión de valores y visión hará posible la ejecución de todas las iniciativas acordadas. Estamos aquí para ser sólidos puentes que mantengan relaciones fluidas y se desarrollen en un marco de transparencia, que es lo que nuestro país promueve”.