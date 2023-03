«El Renegado» denuncia centro de hechicería en el patio de su casa

Un hombre residente en Hato Mayor del Rey, denunció que un familiar suyo supuestamente construyó una casita sin su consentimiento, con el fin de practicar brujería.

Víctor Manuel Martínez, conocido ampliamente en la zona como «El Renegado«, dice que desde ese momento no tienen paz ni tranquilidad, ya que al lugar llegan muchas personas, en su mayoría jóvenes, para visitar el presunto centro de hechicería.

“Da pena y vergüenza que uno tenga que venir aquí a denunciar por los medios un caso como este. Se está dando el caso de que se hizo una casucha de hechicería en la casa que mi padre dejó cuando murió. No me opongo a esas cosas, pero se hace fuera de los pueblos y de las casas”, manifestó Manuel Martínez, conocido en la zona como El Renegado.

El mismo puso una querella en la Policía Nacional, para buscar una posible solución al conflicto. “El motivo de venir aquí es porque no se puede dormir las 24 horas del día entrando y saliendo motores desde que amanece, con una bulla que no la aguanta nadie. También a las 2:00 y 3:00 de la mañana con una bulla que no deja dormir a los vecinos”, añadió.

Finalmente, se quejó de que al lugar también asisten personas “que tienen malos indicios”.