El ex sub administrador del Reservas, denuncia que ladrones penetraron a su residencia

Santo Domingo.- El economista y ex sub administrador del Banco de Reservas, José Manuel Guzmán Ibarra, denunció que ladrones penetraron a su residencia la madrugada de este viernes.

La denuncia lo hizo a través de su cuenta de Twitter donde expresó que alrededor de las tres de la mañana dos ladrones penetraron en su hogar.

“Cerca de las 3am dos asaltantes entraron a mi departamento. El primero, me defendí, luego al aparecer el segundo, me detuve”.

Escribió además, que los ladrones ataron de las manos y los pies y que duraron alrededor de una hora buscando cosas de valor.

“Me ataron primero de manos, luego de pies. Y al irse taparon la boca. No encontraron gran cosa, duraron casi una hora. Estoy bien”, escribió Guzmán.

El ex sub director manifestó que los ladrones no se llevaron muchas pertenencias y que se encuentra bien en cuanto a su estado físico

Guzmán Ibarra, quien se desempeñó desde 2004 como subadministrador de Negocios Gubernamentales en Banreservas

Ademas ha ocupado distintas funciones en el sectoro público como el privado. Trabajó como investigador en el Centro de Investigación Economica para el Caribe (CIECA, como analista económico en el Grupo BHD; como Coordinador del Programa de Ordenación de la Cooperación Económica de Naciones Unidas, con sede en la Oficina Nacional de Planificación; subdirector de Banca Gubernamental del Banco de Reservas; como subdirector en la Dirección de Información, análisis y Prensade la presidencia de la República (1997); como Gerente de Comunicaciones Corporativas del Grupo León Jimenez.