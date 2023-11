SANTO DOMINGO, RD.-El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, respondió a quienes criticaron su participación en la boda de su hijo, mientras un disturbio atmosférico impactaba el país.

“Si tengo que dejar mi cargo por atender a mi familia, para asistir a los otros seis hijos que me quedan sin casarse, no lo pienso ni un segundo. El COE no es Juan Manuel Méndez” aseguró durante la entrevista especial elCaribe-CDN.

El funcionario llamó partidistas a sus críticos, minimizando sus argumentos.

El cambio climático es una realidad

De acuerdo con Juan Manuel Méndez, se debe seguir fortaleciendo la prevención, dado que el país es proclive a inundaciones entre un 60 y un 70 por ciento en las provincias “cada vez que vienen esas lluvias”.

Sin embargo, destacó que los organismos dé primera respuesta presentan avances en la coordinación interinstitucional y en la tecnificación.

Resaltó que entidades como las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, cuerpos de bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil están más formadas para dar respuesta ante un evento de emergencia que requiera de su actuación.

«Es mucho lo que hemos avanzado con respecto a estos temas, pero hay que destacar, y siempre he dicho, que ningún país del mundo está preparado para ver sus entidades y su país colapsar porque por eso se llama desastre». Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Ante este comportamiento de la naturaleza, Juan Manuel Méndez enfatizó en que hay que “seguir trabajando la prevención. El COE trabaja la preparación y respuesta, hay otras instituciones como el Ministerio de Educación y de Educación Superior que deben trabajar estos temas, llevar esto a las escuelas para que el día de mañana estemos mejor preparados”.