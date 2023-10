EGEHID busca elevar su capacidad instalada a 900 megavatios

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) tiene un rol estratégico en el sistema eléctrico nacional. Su accionar entra en juego en las horas de mayor demanda, como una especie de batería o soporte regulador.

Actualmente, la generadora hidroeléctrica estatal tiene una capacidad instalada de 624 megavatios, que aportan entre el 7 y 10 por ciento de la energía al sistema nacional. Duplicar esa generación figura entre los planes a corto y mediano plazo de la institución.

En la entrevista especial elCaribe-CDN, el titular de la entidad, Rafael Salázar, habló de los proyectos en marcha y en carpeta, de la diversificación de la matriz energética y de la participación estratégica en el sistema.

“La gente no se da cuenta, pero nosotros somos los que regulamos de 6:00 a 10:00 de la noche, en las horas pico, las horas más difíciles del sistema para que haya energía, porque aportamos la que se necesita para que no haya déficit en el sistema”, dijo a modo de resumen sobre el aporte que hace la institución.

Hay noches, según indicó, en las que esta generadora aporta entre 350 a 400 megavatios, depende de la demanda. “Eso nos obliga a manejar el agua que tenemos en combinación con el Indrhi para las horas que más se necesita”, agregó.

En el programa de planificación institucional figuran 24 proyectos. Una vez se pongan en marcha Las Placetas (204 MW), Guayubín ( 1.8MW), Monte Grande (12 MW), La Gina (0.4MW), Artibonito (52MW), la capacidad instalada en generación a través de las hidroeléctricas sería de alrededor de 900 megavatios.

Asimismo, la Egehid pretende incrementar la generación de electricidad con fuentes renovables, al diversificar la matriz con proyectos eólicos y fotovoltaicos para inyectar energía a los proyectos de hidrobombeo.

En ese sentido, los proyectos de energía solar y eólica que desarrolla la entidad añadirán 279 megavatios al concluir una parte en 2024 y otra en 2025. Estos parques se construyen en los terrenos de la entidad y son un elemento clave para las obras de hidrobombeo.

“Con el hidrobombeo, nosotros tenemos inmensidad de proyectos que podemos llegar en los próximos diez años a nuestra capacidad instalada manejándolo y con los recursos disponibles y con la capacidad que tenemos de hacer financiamiento, nosotros podemos llegar entre 1,500 y 2,000 megas instalados que van a ser un soporte muy fuerte al sistema energético nacional”, precisó Salazar.

En noviembre se harán las primeras pruebas en el proyecto Brazo Derecho, en Mao, Valverde, primer piloto de generación de energía solar manejado por Egehid.

La encargada de Energías Renovables, Yulissa Duval, presente en la entrevista, explicó que una empresa constructora italiana trabaja en los diseños y estudios de cuatro parques fotovoltaicos, que estarían distribuidos en las presas Sabana Yegua, Sabaneta, en Tierra Nueva y en la central hidroeléctrica Domingo Rodríguez en terrenos de Egehid.

De igual modo, informó que están en proceso de licitación los estudios y diseños definitivos de dos proyectos eólicos, ubicados en Tierra Nueva, Jimaní, y en Brazo Derecho, en Mao-Valverde.

Artibonito y Las Placetas

En cuanto a las obras hidroeléctricas, el ingeniero Salazar destacó la importancia del proyecto Artibonito, para la generación de energía eléctrica con una producción media anual de 152.9 GWh/año y con una capacidad total instalada de 46.8 megavatios. Constará de dos centrales, para una inversión estimada en RD$25,000 millones.

En adición, Melania Pérez, encargada de proyectos hidroeléctricos, sostuvo: “Artibonito viene a rescatar un poco el embalse de Péligre (del lado haitiano), porque parte de los sedimentos que actualmente llegan a Péligre serán retenidos en el embalse y en el contraembalse de Artibonito”.

Asimismo, Salazar contestó a preguntas sobre el rechazo que generó el anuncio del proyecto Las Placetas entre grupos comunitarios y ambientalistas.

Al respecto, dijo que a través del gabinete social de la entidad se han realizado múltiples reuniones con los comunitarios y las fuerzas vivas de La Sierra, incluyendo la Academia de Ciencia para socializar el proyecto y despejar las inquietudes generadas, por lo que propusieron la creación de una mesa técnica.

Según consta en los documentos de Egehid, esta intervención consiste en derivar el agua desde la presa de Mata Grande a construirse sobre el río Bao hacia la presa Los Limones a levantarse sobre el río Jagua, la cual servirá como presa de regulación.

Este proyecto se inició en 2005 y fue paralizado en el año 2009. Apunta a tener una potencia total instalada de 204 megavatios.

“De hecho en la zona de La Sierra, una de las preocupaciones que también tenían ellos, era que se hacían los proyectos y no se conectaban con las comunidades. Nosotros estamos invirtiendo en este momento más de 7 mil millones de pesos en la zona de La Sierra en carreteras, trabajos con los acueductos en combinación con Inapa y otros proyectos”, sostuvo.

Limpieza de embalses

Para atacar la sedimentación en estos depósitos de agua, Egehid puso en marcha el “Plan de Recuperación de Embalses a nivel Nacional”, el cual contempla la remoción de 250 millones de metros cúbicos de sedimentos con la intervención de 11 presas de usos múltiples.

Según la institución, como consecuencia de la sedimentación, los embalses han perdido entre 20% y 30% de su capacidad de almacenamiento.

El proyecto de Readecuación Ambiental y Extracción de sedimentos del contraembalse Las Barias, actualmente en ejecución, es el primer piloto de limpieza, el cual fue visionado en la gestión pasada.

“Los revisamos, nos reunimos con los que ganaron esa licitación y les propusimos revisar el contrato, porque tenía unas cosas que no eran factibles como que ellos mismos se supervisaban, entonces iniciamos ese proyecto piloto de Las Baría, ya de ahí se han sacado 700 mil metros cúbicos sin costo para la empresa, porque la paga para ellos es los sedimentos para que ellos los procesen y los vendan”, puntualizó.

Entre los beneficios del plan de recuperación citó la contribución a la seguridad hídrica, el aumento de la disponibilidad de agua para abastecimiento, riego y energía, como también el aprovechamiento de materiales para construcción.

“Estamos hablando de que en eso que estamos haciendo en el de Las Barías, que son 2 millones de metros cúbicos, y los que tenemos en proceso, estamos hablando de 250 millones de metros cúbicos de sedimentos, o sea el material para la construcción del país por muchos años”, añadió.

El plan contempla la intervención de los embalses de Hatillo, Valdesia, Aguacate, Bao, entre otros.

Asimismo, la readecuación ambiental y extracción de sedimentos descarga de la central Aguacate en la comunidad Muchas Aguas, bajo un acuerdo con la cooperativa de la comunidad para el manejo, control de extracción y comercialización.

Hay que crear las presas necesarias

El titular de la Egehid resaltó que la República Dominicana solo tiene capacidad de aprovechar apenas el 9.1 % del agua que cae en el país, por lo que la aspiración es que se pueda extender esa capacidades a un 35 % de aquí al 2035, con miras a alcanzar el porcentaje óptimo de uso que debe ser entre un 50 % a un 65 %.

“Para eso hay que construir todas las presas que sean necesarias, porque eso es desarrollo. Es usar un bien que nos da la naturaleza en el bienestar de la gente y del país”, expresó al tiempo de ponderar la importancia del Pacto del Agua.

Inversionistas interesados en proyectos

El presupuesto de la institución para el año próximo ronda los 20 mil millones de pesos. Abordado sobre la rentabilidad de los proyectos, el administrador de Egehid sostuvo que este tipo de obras tienen un rápido retorno de inversión. Informó que la institución no recibe recursos del Estado sino que las iniciativas se desarrollan con recursos generados por la entidad. No obstante, puntualizó que por la multiplicidad de proyectos a realizar analizan la posibilidad de la participación de inversión privada bajo un esquema de pago con producción de energía u otra modalidad que no ponga en juego el derecho de propiedad de estas obras.

“Se han acercado muchos inversionistas y consorcios de inversionistas para los proyectos eólicos y solares, el proyecto de Las Placetas y Artibonito«. Una de las ventajas a favor, precisó, es el manejo y estabilidad financiera que ha tenido la empresa generadora en los últimos años.