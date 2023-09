Edwin Paraison insta a dialogo entre Haití y República Dominicana

SANTO DOMINGO, RD.-El excónsul de Haití en República Dominicana, Edwin Paraison, insto a los gobernantes de República Dominicana y Haití a dialogar para enviar un mensaje de paz y entendimiento a ambos pueblos.

A través de la vía telefónica en exclusiva para CDN canal 37, al analizar el discurso pronunciado la noche de este domingo por el presidente Luis Abinader, Paraison afirmó que ambos lideres deben aprovechar su presencia en las Asamblea de las Naciones Unidas para dialogar sobre el tema.

Asimismo, indicó que el Gobierno dominicano debe dejar clara en su posición en torno a la construcción del canal de riego que busca la supuesta utilización de estas aguas en proyectos agrícolas particulares.

Paraison, quien dirige en la actualidad la Fundación Zile, cree que antes de haber tomado otra decisión, se debió hacerse fue crear la mesa hídrica binacional para buscar una salida a esta situación.

Afirmó que quienes construyen el canal de riego son campesinos haitianos y no políticos anarquistas como se dice en República Dominicana.

Reconoció que el presidente Luis Abinader desde su llegada al poder se ha mantenido usado los foros internacionales para pedir que se vaya en auxilio del pueblo haitiano.

En tal sentido recomendó al primer ministro Ariel Henry buscar y tomar al presidente Abinader como su principal aliado.

Recordó que en la narrativa haitiana ese país no ha violado los tratados sobre el uso racional y equitativo de agua del rio Masacre.

Impacto económico cierre frontera

En cuanto al impacto económico del cierre de la frontera y otras medidas, Edwin Paraison afirma que aun no se siente tanto, pero es cuestión de días para que la escasez de productos de primera necesidad lleve a ese país a una situación de calamidad.

En cuanto a las constantes críticas contra República Dominicana del ex canciller Claude Joseph, el ex diplomático afirmó que en Haití este no recibe la misma atención que le dan los medios dominicanos.

Coincidió con algunos sectores en que la exhibición de fuerza militares por parte de la República Dominica es excesiva y apresurada en el tiempo.