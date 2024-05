UTESA comparte buenas prácticas con Universidad Estatal de Ohio y USAID

Santiago de los Caballeros.-La Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) llevó a cabo una exitosa jornada presencial con representantes de la Universidad Estatal de Ohio (OSU) y del Proyecto de la USAID Alianza para la Educación Superior, auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Este encuentro, enmarcado en la colaboración interinstitucional, tuvo como objetivo continuar consolidando esfuerzos para promover el desarrollo y bienestar de la Comunidad Estudiantil.

Durante la jornada, se abordaron las mejores prácticas de las instituciones para seguir brindando a los estudiantes oportunidades de acceso, retención y desarrollo profesional en los sectores productivos, con miras a seguir contribuyendo en los ámbitos socioeconómicos de la República Dominicana. Además, se produjo una capacitación sobre “El uso de datos para el seguimiento y la evaluación”, con enfoque a la toma estratégica de decisiones, impartida por la Dra. Dorinda J. Gallant, PhD., de la Universidad Estatal de Ohio, dirigida a colaboradores de UTESA.

La Lic. María Jesús Rodríguez, Vicecanciller de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales y Consultora Legal de UTESA, destacó la importancia de esta colaboración para la universidad, resaltando el impacto positivo de la implementación de los programas de acompañamiento con la Comunidad Estudiantil y sus familias. Enfatizando que estos programas fomentan la innovación y la respuesta efectiva a las necesidades de las generaciones actuales, con el propósito de ofrecer un mejor futuro.

Por su parte, la Dra. Pura Martínez, Directora del Proyecto de la USAID Alianza para la Educación Superior, elogió los resultados obtenidos en UTESA como un testimonio del éxito de la cooperación interinstitucional que se ha llevado a cabo desde el año 2023.

El encuentro, que tuvo lugar el miércoles, 8 de mayo de 2024 en las instalaciones de UTESA Sede Santiago, contó con la participación: Por parte de UTESA: la Lic. María Jesús Rodríguez, Vicecanciller de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales y Consultora Legal; el Lic. Julio Peña, Vicecanciller de Gestión Ejecutiva y Financiera; así como representantes del Consejo Directivo de la Sede y de los Recintos UTESA Moca y Puerto Plata. Por parte de OHIO: la Dra. Dorinda Gallant, Co-investigadora Principal y Profesora Asociada y Directora de ¨The Ohio Louis Stokes Alliance for Minority Participation; la Dra. Chila Thomas, Directora Ejecutiva de ¨Young Scholars Program¨; el Prof. Daniel Thomas, Director Adjunto de ¨Bell National Resource Center on the African American Male¨; Prof. Stephanie Aubry y Ricardo Sosa. Por el Proyecto de la USAID Alianza para la Educación Superior: la Dra. Pura Martínez, Directora; la Lic. Julia Olson, Subdirectora; el Ing. Manuel Peña, Especialista Financiero; la Lic. Laura Colón, Especialista Técnica; el Ing. Gabriel Martínez, Especialista de Monitoreo Evaluación y Aprendizaje; la Lic. Cheyla Rodríguez, Coordinadora Administrativa, entre otras autoridades.

SOBRE LA ALIANZA INTERINSTITUCIONAL

Desde agosto de 2023, UTESA forma parte del Proyecto de la USAID Alianza para la Educación Superior, auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en apoyo al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). Este proyecto tiene como objetivos: i) fortalecer la capacidad de las Instituciones de Educación Superior de la República Dominicana para el incremento de las tasas en el acceso, la retención y culminación de la educación terciaria, enfocado en jóvenes de entornos de alto riesgo o en condiciones de vulnerabilidad; ii) cerrar la brecha de la Educación Secundaria a la Educación Terciaria; iii) proveer soporte de carrera y desarrollar servicios para la vinculación al mercado laboral en la República Dominicana.