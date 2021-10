Eddy Herrera: Uno de los problemas que afecta al merengue es el ego

Santo Domingo, RD.- Para Eduardo José Herrera de los Ríos, mejor conocido como Eddy Herrera, el género musical reguetón ha quitado poderío al merengue y a la bachata.

“El poderío del reguetón es demasiado, no hay señales de que pudiese bajar, y cuidado si se queda ahí”, dijo al ser entrevistado por periodistas de Multimedios del Caribe en el marco del Desayuno de El Caribe-CDN.

Sin embargo, dijo que como padre no está de acuerdo con ciertas canciones que graban algunos artistas que se distancian de la ética y los principios.

Problemas que enfrenta el merengue

Al hablar sobre los retos y problemas que enfrenta el merengue en la República Dominicana, sin titubear dijo que entre los principales se encuentra el ego de sus intérpretes.

Recordó que en una reunión que sostuvieron artistas del género, el extinto merenguero Johnny Ventura les pidió que guardaran su ego en un closet.

“El fallecido “Caballo Mayor” (Johnny Ventura) le pidió a todos que enganchemos en un closet el ego”, puntualizó el interprete de la canción "Tu eres ajena" .

Agregó que, “lastimosamente ese ha sido uno de los problemas graves con el merengue”.

El Galán del Merengue

El Galán del Merengue es considerado como una de las figuras más correctas del mundo artístico dominicano.

“Me cuido de no generar comentarios extravagantes, comentarios fuera de contexto sobre mi persona, sobre mi entorno como artista, como persona, como padre de familia”, expresó.

Así mismo, sostuvo que considera que actuar correctamente es muy importante.

“Es uno de los cuidados que yo tengo, que he tenido toda mi vida, que me cuido mucho de no generar eso (una imagen negativa)”.

En ese sentido, externó que lo ha logrado prestando atención a su vida y “tratando de no cometer errores”.

Temas escasos de valores

Indicó que no está de acuerdo con algunos artistas que graban temas “fuera de lo real y escasos de los valores”.

“Hay una gran juventud, una población a nivel global, que apoya este tipo de canciones y que definitivamente en la República Dominicana hay un pueblo humilde que no tiene quizás la base de la educación, de los valores”, señaló.

Durante el conversatorio con los periodistas contó con orgullo que tres sus hijas heredaron su vena artística.

Por: Rosa Reyes