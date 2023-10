Jamaica se inspira en éxito de la economía República Dominicana

Santo Domingo, RD.- El sector financiero y empresarial de Jamaica ha fijado su atención en el éxito de la economía de República Dominicana como ejemplo para alcanzar mayores metas de desarrollo. Así lo resumía el vicepresidente y director ejecutivo del holding inversor PanJam Investment, Jeffrey Hall, al intervenir en la Conferencia Empresarial 2023 del Instituto de Contadores Públicos de Jamaica.

Hall subrayó la importancia de mirar hacia la República Dominicana como un modelo de crecimiento económico. Enfatizó que Jamaica ha dejado atrás su etiqueta de «economía en crisis», pero ahora enfrenta un nuevo desafío: cómo lograr un crecimiento sostenible y destacó los avances históricos de RD en su economía, especialmente en los últimos años donde ha centrado sus esfuerzos en los servicios, el turismo y en la expansión de su sistema financiero.

El primer ejecutivo de PanJam Investment, una de las principales sociedades de inversión de ese país y que cotiza en su Bolsa de Valores, destacó que la República Dominicana, a pesar de enfrentar desafíos similares, ha experimentado un impresionante crecimiento económico en las últimas décadas. «La República Dominicana es un ejemplo que podemos estudiar y seguir«, afirmó Hall. «Son una democracia, no tienen petróleo y enfrentan huracanes periódicamente, pero han logrado un progreso económico notable«.

En este sentido, Hall explicó que si bien hace 20 años el PIB per cápita dominicano era un 32% inferior al de Jamaica. Pero hoy en día lo ha superado holgadamente hasta situarse en $8,732 en comparación con los $5,400 del jamaicano. «Eso significa que son un 61% más ricos que nosotros. Consumen un 32% más de energía per cápita. Tienen más del doble de automóviles per cápita. Acaban de abrir un nuevo sistema de metro en su ciudad y tienen una esperanza de vida más larga que nosotros«, detalló.

Aumento de producto interior bruto

La República Dominicana ha visto un aumento significativo en su producto interior bruto en comparación con Jamaica, y Hall citó estudios del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que sugieren que podría convertirse en una economía avanzada en los próximos 40 años y de altos ingresos en el futuro cercano.

Hall enfatizó que el factor clave detrás del crecimiento de la República Dominicana ha sido la inversión extranjera directa (IED), que ha superado significativamente la recibida por Jamaica. Argumentó que Jamaica debería enfocarse en sectores donde tiene ventajas comparativas, como el turismo, la logística y los servicios financieros, para atraer inversiones extranjeras y estimular su economía.

El ejecutivo jamaicano instó a las autoridades de su país y al sector empresarial a aprender de la experiencia de la República Dominicana y adoptar estrategias similares para impulsar el crecimiento económico de Jamaica. Este llamado a la acción ha generado un debate sobre las oportunidades y desafíos que el país caribeño enfrenta en su búsqueda de un futuro económico más próspero.